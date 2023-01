La carrière de Pierre Bruneau saluée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision

Pierre Bruneau sera honoré par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, en avril prochain, pour souligner l’impact significatif de sa carrière et son apport philanthropique.

Le chef d’antenne à la retraite recevra le Prix spécial pour l’ensemble d’une carrière et s’inscrit, par le fait même, parmi les neuf récipiendaires des Prix spéciaux de cette année.

Les récompenses seront remises dans le cadre des Prix Écrans canadiens 2023, à Toronto, dont la liste des lauréats a été dévoilée mercredi par l’Académie canadienne.

Notons que les comédiens Catherine O’Hara («Schitt’s Creek») et Ryan Reynolds seront respectivement récompensés du Prix Icône et du Prix Humanitaire pour leur engagement et leur rayonnement.

La journaliste Lisa LaFlamme recevra quant à elle le Prix Gordon-Sinclair pour le journalisme parlé. Selon l’Académie, Mme LaFlamme est une «journaliste à l’avant-garde de la profession depuis plus de 30 ans, qui met en lumière les plus grands enjeux de notre époque».

Les Prix spéciaux décernés par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision récompensent les membres de l’industrie audiovisuelle canadienne ayant apporté une contribution exceptionnelle au milieu, localement ou à l’étranger.