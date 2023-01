L'aéroport de Trois-Rivières accueille un nouveau restaurant

Après la fermeture du restaurant de l'aéroport il y a un an, le restaurant Altitude 1963 a accueilli ses premiers clients mercredi matin, après que l'ancien restaurant le Pilote a fermé ses portes.

Le retour d'une offre alimentaire était très attendu.

«On est très très très confiants. On a déjà même beaucoup de réservations. Avant qu'on ouvre, il y avait beaucoup de monde qui voulait déjà réserver», a mentionné avec enthousiasme la copropriétaire du restaurant Altitude 1963, Vanessa Coter-Racicot.

Ce sont les propriétaires des restaurants Le Brunch à Trois-Rivières qui ont repris le flambeau. Pour le moment, la question de la main d'œuvre n'est pas un problème.

Déjeuner et diner uniquement, les soupers, plus gastronomiques, seront offerts plus tard.

Il manque encore la touche finale: le permis d'alcool. Les délais sont longs, mais une fois qu'il sera en vigueur, plusieurs projets sont sur la table.

«On va essayer de mettre des spectacles le soir. Peut-être des shows d'humour, des bands avec les artistes locaux. Pas tout de suite parce qu'on n'a pas de permis d'alcool, mais plus tard. Un mois peut-être», a ajouté le copropriétaire du restaurant, George Paraskevopoulos.

De l'action bien accueillie par les gestionnaires de l'aéroport, qui trouvaient l'endroit un peu trop calme depuis plusieurs mois.

«Pour l'aéroport, ça met de la vie dans l'aérogare, et aussi c'est important pour les travailleurs sur le site de l'aéroport, mais pour tout le nord-ouest de la ville de Trois-Rivières et les quartiers industrielsa», a expliqué le directeur de l'aéroport de Trois-Rivières et employé d'innovation et Développement Économique Trois-Rivières, Pierre-Luc Clément.

Les motoneigistes qui circulent sur les sentiers autour de l'aéroport aussi pourront en profiter.