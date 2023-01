Le Canada donnera à l'Ukraine 200 véhicules légers fabriqués par des réfugiés

Le Canada offrira à l’Ukraine 200 véhicules légers supplémentaires fabriqués à Mississauga, en banlieue de Toronto, par un fabricant employant plus de 80 réfugiés ukrainiens qui défendent leur pays, à leur façon.

• À lire aussi: 18 morts, dont un ministre, dans le crash d'un hélicoptère près d'une école en Ukraine

• À lire aussi: Russie: un soldat abattu après avoir déserté une base militaire

La ministre de la Défense Anita Anand doit en faire l’annonce mercredi matin, après une rencontre plus tôt en journée, à Kyïv, avec son homologue, le ministre ukrainien Oleksii Reznikov. La ministre se trouve en Europe dans le cadre d’une mission spéciale.

«Ne rien faire n'est pas, et ne pourra jamais être une option pour le Canada. Cette aide est au cœur de nos propres intérêts nationaux», affirme Mme Anand dans une lettre ouverte au Journal. «Nous sommes et seront aussi longtemps qu’il le faudra aux côtés de l’Ukraine, car ce qui se passe présentement déterminera le monde dans lequel nos enfants grandiront.»

Constantin, un réfugié ukrainien qui a voulu taire son nom de famille par crainte de représailles pour sa famille, travaille depuis juillet chez Roshel, le plus grand fabricant canadien de véhicules légers, soit deux mois seulement après son arrivée, en mai.

Œuvrant comme ingénieur mécanique dans le domaine de l’agriculture, l’homme de 56 ans s’est dit «très reconnaissant» de pouvoir maintenant travailler comme superviseur des travaux de soudage sur la chaîne de montage du «Senator», le modèle de véhicule léger que le Canada a commandé pour l’Ukraine.

Constantin a parlé à l’Agence QMI à travers le fondateur et dirigeant de Roshel, Roman Shimonov, qui a servi d’interprète entre le russe, l’ukrainien et l’anglais.

Courtoisie

Une histoire particulière le lie avec son nouvel emploi : c’est avec un «Senator» construit à Mississauga que l’unité Kraken de l’armée ukrainienne a évacué l’édifice dans lequel vivait sa mère, à Vovchansk, un village situé à 4 kilomètres de la frontière avec la Russie.

Pour Roman Shimonov, le travail que font les réfugiés ukraniens chez Roshel n’est pas qu’un gagne-pain.

«Ils contribuent à défendre leur pays, pour les gens qui sont sur le terrain et qui se battent pour la liberté de l’Ukraine. Ils travaillent très fort parce que c’est une des seules façons pour eux d’aider leurs frères et sœurs et leurs parents coincés là-bas», dit M. Shimonov au téléphone.

Militaires, ingénieurs, soudeurs : M. Shimonov dit avoir mis sur pied une équipe complète de gens compétents et dédiée à un projet pour l’Ukraine. Il a trouvé ses nouveaux employés à travers différents canaux, incluant les réseaux sociaux.

Constantin vit avec l’espoir que la guerre finisse un jour pour rejoindre sa famille à Vovchansk. Cela n’est malheureusement pas pour demain, puisque de nouvelles attaques russes ont forcé de nouvelles évacuations dans les derniers jours, si bien que sa mère pense déménager à Kharkiv, autre ville de l’Est de l’Ukraine bombardée encore tout récemment.

L’ingénieur a tenu à remercier le Canada pour son aide jusqu’à présent, mais dit qu’il serait «encore plus reconnaissant» si le pays et les alliées de l’OTAN fournissaient davantage d’artillerie lourde, comme le réclame le président Volodymyr Zelensky lui-même.

Un contrat blindé

Plus de 200 «Senators» ont été livrés à l’Ukraine en date d’aujourd’hui. Le Canada en a déjà envoyé 8 par le passé, mais Roshel a reçu des commandes de plusieurs autres pays, notamment en Europe.

Même si la construction n’est pas commencée, Roman Shimonov prévoit qu’un premier lot issu du nouveau contrat avec Ottawa devrait arriver en Ukraine dès le mois de mars et que l’entièreté des 200 véhicules devrait être livrée «avant l’été».

Totalisant près de 90 M$, ce nouvel envoi vient compléter l’aide supplémentaire de 500 M$ annoncée à l’automne par Justin Trudeau. Plus de 405 M$ du montant sont consacrés à la fourniture d’un système de défense antiaérien avancé NASAMS.

Le Senator est un véhicule blindé de transport de troupes (VBTT). Paré contre la plupart des types de munitions balistiques, il sert principalement au transport de personnel militaire sur le terrain.

Mais à chaque commande sont apportées des modifications en fonction de ce que les forces ukrainiennes rapportent sur le terrain explique M. Shimonov. La nouvelle version qu’enverra Ottawa sera adaptée afin d’y installer une arme pour répondre en cas d’attaque.

Les différents types de véhicules de Roshel trouvent une variété de clients : la NASA, le Département d’État américain ou encore l’entreprise montréalaise de sécurité GardaWorld.