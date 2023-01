Selon le rapport du CCDUS dévoilé mardi, au-delà de deux verres standards, le risque de blessures ou d’autres problèmes augmente pour la plupart des gens, mais ce rapport ne fait pas l’unanimité au sein du monde médical.

C’est le cas du Dr Jean-Pierre Rifler, médecin, urgentiste et technicien œnologue qui s'oppose à ce rapport et croit que «le vin bu avec trop de passion est un poison, le vin bu avec raison est une potion».

«Depuis le début de l’humanité, nous consommons du vin», lâche-t-il. «L’histoire de l’homme est intimement liée à cette boisson et l’effet bénéfique du vin intervient lorsque nous en consommons peu, mais souvent.»

Le Dr Rifler poursuit en expliquant que les antioxydants présents dans le vin sont efficaces lorsqu’il y a une petite dose d’alcool.

«Nos grands-mères utilisent du vin de fruit pour nous soigner depuis toujours puisque ces antioxydants ne sont efficaces qu’en solution alcoolique», explique le Dr Rifler.

Pour sa part, le Dr Rifler recommande de boire trois verres de vin par jour.

«Si on le consomme régulièrement, tout au long de la journée et surtout, au milieu du repas, on n'aura pas l’effet toxique et négatif de l’alcool», explique-t-il. «Au contraire, on aura une petite euphorie qui sera que bénéfique.»

Le thé, qui possède également des anti-oxydants peut également être bénéfique aux mêmes niveaux que le vin rouge. Toutefois, le Dr Rifler explique qu’il faudra 4 litres de thé pour avoir le même pouvoir antioxydant qu’un demi-verre de vin rouge.

Voyez l'entrevue complète avec le Dr Rifler ci-dessus...