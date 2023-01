Perte de poids: une résolution pour bien des Québécois

L’image corporelle étant de plus en plus importante dans la société, une majorité des Québécois souhaite perdre du poids, a révélé une récente étude.

Selon le sondage Léger mené pour le compte d’ÉquiLibre, 62% des Québécois désirent maigrir, et ce, peu importe leur poids. De plus 42% des répondants ont avoué vivre de l’anxiété en raison de leur poids.

D’inquiétantes préoccupations liées au poids, à l’alimentation et à l’exercice physiques ont également été relevées. Ainsi 46% disent contrôler la quantité de nourriture ingérée et 40% ressentent une pression pour faire plus d’activité physique.

Ces choses peuvent rendre plus vulnérable face au marketing de l’industrie de l’amaigrissement.

«La culture des diètes nous a appris à croire que maigrir est plutôt facile et sans conséquence. Les gens ne réalisent pas qu’année après année, ils prennent les mêmes résolutions de perte de poids non seulement inefficaces à long terme, mais aussi néfastes pour leur santé physique et mentale», a rappelé Andrée-Ann Dufour Bouchard, nutritionniste et cheffe de projets chez ÉquiLibre.

L’étude a également révélé qu’une majorité de femmes sont touchées par les standards de beauté et les commentaires sur le poids. Ces dernières trouvent d’ailleurs que «le poids et l’apparence prennent trop de place dans le discours public».

ÉquiLibre a également tenu à rappeler que l’importance de faire attention aux résolutions de début d’année puisque «l’industrie des diètes profite des vulnérabilités des Québécois au retour du temps des Fêtes».

Le coup de sonde a été effectué en août 2022 auprès de 1808 Québécois âgés de 14 ans et plus.