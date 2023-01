Que faut-il manger lorsqu’on est enrhumé ou grippé?

Les remèdes de grand-mère abondent en cette saison du rhume et de la grippe, mais que dit la science sur ce faut-il manger et boire pour soigner ces virus?

Une chose est sûre, c’est qu’il n’y a pas d’ingrédient miracle, selon Colleen Tewksbury, nutritionniste de la University of Pennsylvania School of Nursing, interrogée par le New York Times.

Même si l’ail, le citron et les canneberges se retrouvent souvent sur la liste d’épicerie des enrhumés, il n’existe toutefois pas de preuve définitive de leurs bénéfices.

Seul le miel, qui réduit la fréquence de la toux nocturne, a fait ses preuves.

photo fotolia

Plutôt que de fonder ses espoirs sur des ingrédients spécifiques, donc, la Dre Tewksbury estime qu’une approche plus globale à l’alimentation est préférable.

L’important, c’est surtout de bien se nourrir et de s’hydrater, dit-elle, car le corps a besoin de calories et de nutriments pour combattre la maladie.

Une recommandation qui n’est pas toujours facile à suivre, car certains virus, comme les virus respiratoires, tendent à diminuer l’odorat et le goût chez leurs victimes, ce qui leur coupe la faim.

Pour pallier ce manque d’appétit, la Dre Tewksbury suggère de se tourner vers... la nostalgie et ces recettes qui ont bercé l'enfance.

La soupe au poulet

Pour le Dr Stephen Rennard, de la University of Nebraska, cité lui aussi dans le New York Times, la soupe au poulet peut être un repas réconfortant.

«Si quelqu’un vous fait une soupe au poulet, et particulièrement si vous aimez son goût, vous vous sentirez mieux du fait qu’on prenne soin de vous», remarque-t-il.

Les effets thérapeutiques d’un tel repas sont indépendants des ingrédients médicinaux de ladite soupe, assure le Dr Rennard.

Cela dit, plusieurs études scientifiques démontrent les bienfaits de la soupe sur les malades enrhumés ou grippés. Elle pourrait diluer les mucus naseaux, rendre la respiration plus facile et procurer des liquides dont le corps à bien besoin.

Il y a donc de ces recettes qui font de petits miracles.