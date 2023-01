Québec parmi les destinations préférées des touristes internationaux

La ville de Québec figure parmi les préférées des touristes internationaux, selon un sondage réalisé auprès des voyageurs du monde entier par Tripadvisor.

• À lire aussi: Découvrir le Vieux-Port grâce à un parcours déambulatoire rempli d'histoire

La vieille capitale se classe au 6e rang des destinations les plus populaires au Canada du Travelers’ Choice Awards 2023, derrière des villes comme Vancouver, en Colombie-Britannique, et Banff, en Alberta. Il s’agit d’une première.

« C’est vraiment une bonne nouvelle qu’on a reçue aujourd’hui. On a été choisi une des top destinations au Canada pour le service à la clientèle, pour la qualité de l’expérience à Québec et juste l’expérience des clients qui dépasse les attentes », s’est réjoui le directeur général de Destination Québec cité, Robert Mercure.

Par ailleurs, la ville a été très populaire auprès des touristes pendant la période des Fêtes, affichant un taux d’occupation de 69 % entre le 23 décembre 2022 et le 7 janvier 2023. Elle se place ainsi au premier rang des meilleures destinations touristiques canadiennes du temps des Fêtes. En comparaison, en 2019-2020, le taux d’occupation pour cette même période était de 71 %.

« C’est très encourageant», a lancé M. Mercure. «On est vraiment en train de se démarquer comme destination hivernale à l’international. Les Américains étaient de retour en force. Donc, c’est très encourageant de voir les signes. On ne lâche pas là-dessus, parce qu’on a lancé une grande campagne pour le marketing hivernal pour la destination. Ça fonctionne vraiment incroyablement. »

Destination Québec cité mise aussi sur les réseaux sociaux pour promouvoir la ville de Québec comme destination de choix.

« On cible les top influenceurs à travers le monde et on les amène à Québec. Ce sont des campagnes de séduction, on les promène un peu partout à Québec et ils capotent! Ils sont tellement impressionnés, ça devient des ambassadeurs. »