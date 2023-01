Rivière Rimouski: la banquise se fait attendre pour les pêcheurs d'éperlans

La patience des pêcheurs d'éperlans de la rivière Rimouski est mise à rude épreuve cette année, car les conditions sont encore loin d'être propices à la pêche blanche, même si le mois de janvier est déjà bien entamé.

«Je peux dire que dans les 20 dernières années, c'est la saison qui va débuter le plus tard», a lancé Étienne Gauthier-Dufour, le président de l'Association des Pêcheurs d'Éperlans de la Rivière Rimouski.

À l'embouchure de la rivière Rimouski, la banquise est toujours absente et l'eau vive a refait son apparition mercredi, alors que la température était bien au-delà de la normale de saison.

«On prévoit des plus grands froids après les grandes marées de la semaine prochaine, alors on a encore espoir que la saison va pouvoir commencer», a-t-il indiqué.

Pour lancer la saison de pêche à l'embouchure de la rivière Rimouski, plusieurs conditions doivent être respectées, notamment, la présence du pont de glace entre Rimouski et l'Île Saint-Barnabé, et de la glace d'au moins six pouces d'épaisseur.

«L'an dernier on a eu un six pouces de glace en quelques jours parce qu'on avait eu une semaine entre -15 et -20», a-t-il raconté.

Des glaces qui se font attendre dans le Golfe

La formation de la glace dans l'estuaire et dans le Golfe du Saint-Laurent accuse un important retard cet hiver.

«C'est arrivé probablement cinq fois qu'on a eu très peu de glace dans le Golfe à la fin de l'hiver. En 1958, 1969 et depuis 13 ans, c'est arrivé trois fois, 2010, 2011, 2021, donc de plus en plus régulièrement», a indiqué le chercheur scientifique en océanographie physique à l'Institut Maurice-Lamontagne, Peter Galbraith.

Les scientifiques observent que lorsqu'il n'y a pas de glace, il y a une anomalie de température de l'air sur les mois de décembre à mars de 2,5 degrés supérieurs à la climatologie.

Jusqu'ici à l'hiver 2023, les conditions qui engendrent l'absence de glace semblent être réunies.

«On a déjà eu une température plus élevée en décembre et on s'enligne pour ça en janvier», a-t-il spécifié.

Selon le scientifique, l'absence de glace risque d'être de plus en plus fréquente.

«On sait que dans 100 ans à la place d'avoir de temps en temps des hivers sans glace, ça va être le contraire. Avec la variabilité interannuelle, de temps en temps on va avoir des hivers avec glace et la plupart du temps il [n'y en aura pas]», a indiqué M. Galbraith.