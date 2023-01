Transition énergétique: Justin Trudeau en Mauricie

Le premier ministre poursuivait sa tournée du pays en Mauricie mercredi, pour faire la promotion des efforts en matière de transition énergétique de son gouvernement.

Dès qu'il a mis le pied sur le tarmac de l'aéroport de Trois-Rivières, le premier ministre s’est rendu à Shawinigan, chez Flo AddÉnergie, un fabricant de bornes de recharge pour les véhicules électriques qui a le vent dans les voiles.

En compagnie du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, et du maire de Shawinigan, Michel Angers, Justin Trudeau a réalisé une visite des installations et rencontré les travailleurs.

«C'est vraiment extrêmement excitant de voir à quel point on est train de bâtir tout un écosystème, toute une chaine de valeur d'approvisionnement à travers le pays pour répondre à la demande croissante au niveau des véhicules électriques, des technologies de demain», a exprimé le premier ministre. D'autant plus que l'entreprise a doublé en 16 mois. «C'est vraiment une force et une fierté du Canada», a-t-il ajouté.

Pour M. Angers, cette visite est significative pour la suite des choses. «Quand on débarque à Shawinigan, au cœur de ce que sera éventuellement la vallée de la transition énergétique, l'électrification des transports, Flo AddÉnergie c'est au cœur de tout ça», a-t-il développé.

Le premier ministre a également profité de la présence des médias pour remettre de l'avant les efforts de son gouvernement pour combattre la situation économique difficile que vit actuellement le pays. Que ce soit pour les soins dentaires, les places en garderies, l'aide aux locataires à plus faible revenus ou avec des programmes de lutte contre l'itinérance, M. Trudeau a assuré que son gouvernement était présent pour aider la population.

Ensuite, un autre arrêt pour saluer les résidents des Jardins du Campanile, une résidence pour personnes âgées. Après avoir rencontré un à un les résidents, M. Trudeau s'est adressé à eux.

«On va continuer de travailler avec le maire ici à Shawinigan, mais avec les autres paliers de gouvernement pour s'assurer qu'on est là pour vous appuyer dans ces belles années», a-t-il ajoutré.

La visite s'est terminée à l'Université du Québec à Trois-Rivières en après-midi pour rencontrer les étudiants et les professeurs de l'Institut de recherche sur l'hydrogène.

M. Trudeau n'a pas oublié de décocher quelques petites fléchettes à son voisin d'en face à la chambre des Communes, qui était également présent à Trois-Rivières la même journée.

«Je suis content qu'enfin M. Poilievre commence à prêter un peu d'attention au Québec», a-t-il affirmé.