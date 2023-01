Transport régional: la coop TREQ est toujours en vie, assure son président

Bien que la moitié des postes du conseil d’administration de la coopérative d’aviation TREQ soient vacants, le président du projet assure que celui finira bel et bien par décoller.

Créée en juillet 2020, la coopérative de transport régional du Québec (TREQ), qui promettait d’offrir des billets à bas prix pour desservir les régions du Québec, n’a jamais pris son envol. Le lancement de ses opérations a été retardé par la pandémie. Les dirigeants de la coopérative ont aussi tenté sans succès d’obtenir un prêt du gouvernement du Québec.

Par la suite, le lancement du programme de billets d’avion à 500 $ par le ministère des Transports au printemps 2022 et les doutes exprimés par le ministre de l’Économie et du Développement économique régional Pierre Fitzgibbon sur le plan d’affaire de TREQ ont jeté une douche froide sur l’organisme.

Mais en juin dernier, son directeur général Serge Larrivière, qui était de passage à Sept-Îles, entretenait toujours de l’espoir.

«Il faut réunir certaines conditions, cependant, qui vont nous assurer que TREQ ne soit pas tout simplement anéanti par une guerre de prix», avait-il déclaré lors d’une entrevue à TVA.

Serge Larivière a quitté son poste au cours des derniers mois. Malgré de nombreuses tentatives, il n’a pas été possible d’obtenir la raison de son départ.

De plus, trois des six personnes qui composaient le conseil d’administration de TREQ n’assument plus cette responsabilité auprès de la coopérative.

Après de nombreux appels, le président du conseil d’administration, Éric Larouche a indiqué que les 15 000 membres de la coopérative qui ont payé chacun 10 $ devraient recevoir d’ici quelques semaines une invitation pour une assemblée générale afin que de nouveaux administrateurs soient élus. Sans vouloir accorder d’entrevue, Éric Larouche a affirmé qu’il attend la production des états financiers de l’organisme avant de convoquer les membres.

L’ex-maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, qui est un ardent défenseur de TREQ, n’est pas surpris de la discrétion de la coopérative au cours des derniers mois.

«On ne vous cachera pas qu’il y a de l’essoufflement. Moi, j’ai été en contact avec eux de façon très régulière. À toutes les fois qu’on avait une embûche, on se parlait pour tenter de trouver des solutions. Mais c’est très difficile quand on a un gouvernement qui nous dit ne pas vouloir de solutions qui émergent des régions.»

Le député des Îles-de-la-Madelaine Joël Arseneau, qui avait mis en ligne une pétition réclamant du gouvernement du Québec une aide financière pour TREQ, ne se porte pas à la défense de la coopérative, mais souhaite que le gouvernement agisse dans les plus brefs délais pour améliorer la situation du transport aérien régional.

«Si on dit qu’on ne fait pas le choix de la coopérative TREQ, soit parce que le plan d’affaires de convient pas ou que la structure n’est pas convaincante aux yeux du gouvernement, quelle est l’alternative?

Joël Arseneau croit que le programme de billets à 500 $ n’a pas tenu ses promesses et qu’on contraire, il a causé des perturbations dans certains marchés. Il réclame un programme d’aide pour les transporteurs existants.