Une table de concertation sur l’aluminium demandée

Les députés bloquistes Mario Simard, de Jonquière, et Alexis Brunelle-Duceppe, du Lac - Saint-Jean, demandent une rencontre avec tous les élus de la région et les syndicats des employés de l'aluminium afin de développer une stratégie régionale.

L'objectif de cette première rencontre est de régler une fois pour toutes la question de la table de concertation sur l'aluminium qui a été mise de côté lors de la pandémie.

«On a déjà l'idée d'avoir un président d'assemblée qui est neutre pour que tout le monde soit à l'aise. Ça se ferait à huis clos et au sortir de cette rencontre-là, on sera fixés», a expliqué Mario Simard.

Une table de concertation avait déjà été mise en place à la suite de l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM), il y a trois ans. L'initiative avait été prise, entre autres, par Josée Néron, qui était mairesse à l'époque.

«Si on fait cet appel-là, c'est parce que ça a fonctionné dans le passé. On sait qu'on a fait des gains avec la concertation régionale, la preuve a été faite avec la renégociation de l'ACEUM», a expliqué Alexis Brunelle-Duceppe.

«Suite à ce gain qu'on a eu sur l'ACEUM, on s'est dit qu'on continuerait de se rencontrer pour discuter d'aluminium. On avait un programme assez chargé avec l'observatoire et les 120 millions $ restés à Ottawa. Moi je souhaiterais relancer ça», a poursuivi Mario Simard.

Alexis Brunelle-Duceppe a ajouté que «si la table ne se rencontre plus, évidemment ces chantiers-là sont laissés de côté».

Le syndicat acquiesce

Le Syndicat national des employés de l’Aluminium d’Arvida est prêt à s’asseoir à la table, si elle a lieu.

«On essaie de redémarrer quelque chose pour peut-être travailler tout le monde ensemble. Ce serait difficile de se battre contre ça. Si on peut se concerter pour obtenir des projets et être en mesure de faire avancer le développement économique de la région, je suis tout à fait d'accord», a expliqué le président, Donat Pearson.

Selon les deux députés, la région aurait tout à gagner, surtout en cette période charnière dans le secteur de l’industrie de l’aluminium.

«Il y a aussi des enjeux de l'énergie qui vont s'en venir, des enjeux d'usines qui vont peut-être fermer, peut-être pas. Il y a des enjeux de nouveaux équipementiers par rapport à la technologie Elysis qui devront être mises sur la table», a observé le député bloquiste du Lac-Saint-Jean.

«Ce que permet la concertation, c'est d'avoir un point de vue détaillé, qui répond aux intérêts des gens de la région », explique son collègue, Mario-Simard.

Cette concertation serait aussi un bon moyen, selon eux, d’éviter les dissonances de discours qui ont eu lieu à quelques reprises.

«Ce que je déplore, c'est que Rio Tinto nous prend un à un. Moi l'information que je vais avoir en sortant, ce n'est peut-être pas la même information qu'un collègue. On a besoin d'établir un rapport de force, surtout dans le contexte des derniers mois», a mentionné M. Simard.

Selon les deux députés régionaux du bloc québécois, la mise en place de cette concertation régionale n’est pas seulement souhaitée, elle est nécessaire.

L’appel est donc lancé aux autres élus de la région.