Villa D’Alma: 500 $ de plus par mois pour des aînés

La colère gronde à la résidence privée pour aînés Villa d'Alma, au Saguenay - Lac-Saint-Jean, puisque les loyers pourraient augmenter de près de 500 $ par mois.

Et ce en plus de la grève générale illimitée déclenchée le 6 décembre dernier qui prive les résidents de nombreux services et activités.

Marc Delisle, un locataire, prétend avoir été mal informé, sinon il n'aurait jamais accepté de renouveler son bail. «Par mois, ça me fait 409 $ de plus», a-t-il précisé.

Comme plusieurs autres résidents, il s'est adressé au Centre D'Assistance et D'Accompagnement aux Plaintes du Saguenay - Lac-Saint-Jean.

«On n'est pas des banques, a-t-il lancé. Ceux qui ne seront pas capables de payer ils vont aller où ?»

Chaque jour les syndiqués en grève doivent expliquer à des résidents qu'ils ne sont pas responsables de la hausse du coût de leur loyer et la situation crée de la confusion en plein conflit de travail.

«On se sent mal à l'aise, il faut se justifier et on ne trouve pas toujours les bons mots pour dire que ce n'est pas de notre faute», a expliqué la travailleuse, Renelle Couture.

Les travailleuses réclament une augmentation de 9 $ de l'heure sur trois ans, mais elles sont sans nouvelles de l'employeur depuis qu'elles ont rejeté sa dernière offre, avant Noël.

Tous espèrent un règlement rapide pour que l'harmonie revienne dans cette résidence privée pour aînés affectés par une troisième grève en 10 ans seulement.