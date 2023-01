5 mythes sur le sommeil déboulonnés

La qualité du sommeil est une préoccupation quotidienne pour la plupart des gens, et de nombreux mythes y sont associés.

Faut-il réellement 8 heures de sommeil pour se sentir bien? L’exercice le soir empêche-t-il de bien dormir?

Voici quelques mythes sur le sommeil mis en perspective.

1- L’alcool aide à dormir

S’il peut sembler plus facile de s’endormir après avoir pris quelques verres, ou être plus détendu, il est faux de croire que l’alcool favorise le sommeil, au contraire.

Selon Guy Meadows, un chercheur américain spécialisé dans le sommeil, si l’alcool a un effet «sédatif», il va toutefois affecter la durée et la qualité du sommeil.

L’alcool réduit la portion du sommeil paradoxal, qui représente environ 25% d’une nuit de sommeil. Il s’agit de la phase où les gens rêvent, qui est vitale pour la mémoire et le traitement des émotions. Cette phase débute environ 90 minutes après l’endormissement.

«Si vous commencez à manquer de sommeil paradoxal, vous pourriez avoir du mal à vous concentrer, à apprendre et à mémoriser des souvenirs à long terme», explique le chercheur au site Live Science.

Ainsi le sommeil sous l’effet de l’alcool n’est pas réparateur.

Une étude de 2018 publiée dans la revue Sleep Medicine a également révélé que l'alcool augmente le risque de ronfler et de faire de l’apnée du sommeil.

2- Tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil

Il n’y a pas de réponse claire à cette question, mais il est faux de dire que tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil.

En moyenne, un adulte a besoin entre sept et neuf heures de sommeil pour se sentir bien, selon l’organisation américaine National Sleep Foundation Guidelines.

Certaines personnes se sentent bien avec six heures de sommeil, alors que d’autres en ont besoin de dix.

La quantité de sommeil dont nous avons besoin est déterminée par notre âge, les changements biologiques, notre santé et la quantité d'énergie que nous dépensons pendant la journée.

3- Les adultes plus vieux ont besoin de moins de sommeil

Les personnes vieillissantes ont-elles besoin de moins dormir? Une chose est sûre, plusieurs d’entre elles dorment moins, mais ce n’est pas parce qu’elles n’en ont pas besoin, au contraire!

Les adultes plus vieux ont autant besoin de sommeil, mais ont simplement plus de mal à dormir, montre une étude publiée dans le journal Sleep Help en 2019.

«Au moment où nous atteignons la cinquantaine, nous avons perdu jusqu'à 70 % du sommeil profond que nous avions dans la vingtaine», explique le chercheur Guy Meadows.

«La réduction du sommeil profond, l'augmentation des conditions médicales perturbatrices du sommeil et des médicaments qui les accompagnent rendent plus difficile l'obtention d'un sommeil de bonne qualité», soutient le chercheur en entrevue à Live Science.

Le besoin accru d’aller aux toilettes la nuit, la prise de médicaments, les inconforts causés par les maladies comme l’arthrite ont des conséquences directes sur le sommeil.

4- On dort mieux dans une chambre bien chauffée

Une température ambiante «chaude» ne permet pas d’avoir un bon sommeil, montre une étude publiée en 2019 dans la revue Sleep Help.

Un environnement plus frais soit entre 18 et 21 degrés Celsius est idéal pour avoir le meilleur sommeil.

Tout ce qui est plus élevé que cela peut créer une atmosphère étouffante qui peut entraîner un mauvais sommeil.

5- Faire de l’exercice avant de dormir n’est pas bon

Il a déjà été prouvé que l’exercice permet de mieux dormir, mais plusieurs croient que de faire du sport avant de dormir nuit au sommeil.

Une étude de 2016 publiée dans Sleep Medicine a examiné les habitudes d'exercice et la qualité du sommeil de 1 000 adultes américains.

Il a été constaté que les personnes qui faisaient de l'exercice le soir, moins de quatre heures avant d'aller se coucher, ne signalaient aucun problème pour s'endormir ou rester endormies.

En fait, les individus ont déclaré mieux dormir les soirs où ils faisaient de l'exercice par rapport aux soirs où ils ne le faisaient pas.

Une autre étude de 2019 publiée dans Sports Medicine a également permis de conclure que les personnes qui faisaient de l'exercice le soir bénéficiaient d'un sommeil profond accru et d'une diminution du sommeil de première étape - la phase la plus légère du sommeil.

Toutefois, les chercheurs ont découvert qu'un exercice vigoureux une heure ou moins avant d'aller au lit avait un impact négatif sur la qualité du sommeil.