Carnaval de Québec: un immense dôme pour fêter beau temps, mauvais temps

Le Carnaval de Québec promet une ambiance festive au palais de Bonhomme du 3 au 12 février, avec plusieurs nouveautés.

• À lire aussi: Carnaval de Québec: le colossal Palais de Bonhomme est debout

• À lire aussi: À VOIR | Bonhomme Carnaval dévoile le secret de Québec

• À lire aussi: Un Carnaval de Québec plus festif et plus musical

Sous le thème « Laboratoire de Bonhomme », les carnavaleux seront amenés à jouer et à explorer l’hiver québécois, notamment avec les Ateliers de l’Orchestre de glace.

Photo Diane Tremblay

Le palais sera divisé en plusieurs grandes pièces expérientielles qui stimuleront les sens. Elles mèneront également vers une immense cour arrière où dominera le dôme permettant la tenue de soirées musicales de grande envergure.

Photo Diane Tremblay

En attendant, les préparatifs vont bon train sur le terrain où étaient conviés les représentants des médias jeudi matin pour une visite du chantier.

Au total, près de 2800 blocs de glace seront utilisés. Chaque bloc pèse 300 livres...

Photo Diane Tremblay

Il faudra autour de 14 jours pour construire le fameux palais.

Les différentes parties du palais de glace de Bonhomme sont assemblées à l’aide d’eau qui, en gelant, cimente les différents blocs ensemble. Quant au dôme, il pourra contenir 2000 personnes à la fois. La scène chauffée assurera le confort des artistes.