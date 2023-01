Cook it avale Menu Extra

Le traiteur montréalais Cook it a annoncé jeudi l’acquisition de 70 % des parts dans l’entreprise de gastronomie à la maison Menu Extra.

Ce partenariat permettra à l’entreprise montréalaise, pilotée par les chefs Francis Blais et Camilo Lapointe-Nascimento et le sommelier Alexis Demers, d’élargir sa capacité de production et d’étendre ses tentacules à Québec, en Estrie et dans les Laurentides.

Cette quatrième acquisition pour la pionnière des kits repas, qui a lancé sa propre gamme de prêts-à-manger, permettra à Cook it de diversifier son offre et de se tailler une place dans le marché fermé de la haute gastronomie.

«Ce partenariat nous permet d'être la meilleure façon de manger pour toutes les occasions et représente un autre pas vers le futur de l'alimentation», a indiqué par communiqué Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it.

«J'ai collaboré avec Cook it pour le projet Classe de maîtres, puis rencontré Judith dans le cadre du programme de mentorat Adopte Inc., et ça a été un coup de cœur immédiat», a réagi Francis Blais, cofondateur de Menu Extra.