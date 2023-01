Des clients de plus en plus violents envers les déneigeurs

Avec l’hiver qui est bien entamé et le manque de patience grandissant des clients, des déneigeurs de Rimouski sont victimes d’insultes et même de menaces, une situation qu’ils dénoncent.

Selon Sébastien Lévesque – qui opère Déneigement Ste-Odile depuis 12 ans – la problématique a atteint un autre niveau cette année.

«Cette année il y a vraiment quelque chose dans l’air», a-t-il lancé d’entrée de jeu.

Il soutient offrir le même service et remarque que les clients sont de plus en plus impatients et insultent les chauffeurs.

«Il y a des clients qui nous traitent de pas bons, d’incompétents, de raisins! Des clients qui vont même jusqu’à aller presque attaquer les chauffeurs», a-t-il expliqué.

Un client s'est même permis d’entrer dans l’habitacle d’un tracteur pour physiquement s'en prendre à un chauffeur.

«Il y a un client qui a donné un coup de pied sur un tracteur, qui a ouvert la porte et qui est allé tomber sur la tomate du chauffeur, je ne voudrais pas que ça en vienne à ce qu’on perde des chauffeurs et que le service soit affecté», a précisé M. Lévesque.