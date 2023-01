Des toponymes originaux et poétiques du Québec en compétition lors d’un concours

Parmi les 12 toponymes en lice pour la victoire du concours initié chaque année par la Commission de toponymie, les Québécois pourront notamment voter pour le Parc du Temps-Qui-Passe, en Estrie, la Place de la Rivière-Sans-Bruit, dans la Capitale-Nationale, ou encore pour la Promenade des Porteurs-D'Espoir, en Montérégie.

Pour la quatrième année consécutive, les Québécois voteront pour leur coup de foudre toponymique de l’année, et ils ont jusqu’au 2 février pour le faire, comme l’a révélé par communiqué la Commission.

Cette dernière a sélectionné au préalable douze noms de lieux pour leur originalité, leur capacité à inspirer des images fortes et leur contribution à la promotion du patrimoine culturel.

La rue du Bec-Sucré, dans les Laurentides, est également dans la compétition. Elle est localisée dans un secteur de Sainte-Adèle où les voies de communication sont désignées par des noms en lien avec l'acériculture (la culture des érables).

L'expression «bec sucré» est un québécisme qui signifie «avoir un penchant marqué pour les sucreries», peut-on lire dans le communiqué.

Le parc naturel des Frondaisons, à Saint-Jérôme, est le second toponyme des Laurentides en lice. Le mot frondaison désigne l'époque de l'année où apparaissent les feuilles des arbres ou, dans la langue soutenue, le feuillage d'un végétal, notamment lorsqu'il est abondant.

Le toponyme coup de foudre du public, tout comme celui de la Commission, sera dévoilé le 9 février prochain. Cinq prix seront remis à la suite d'un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront participé au vote.

Créée en 1912, la Commission de toponymie procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie. En 2022, la Commission a officialisé plus de 1300 noms de lieux.



Les 12 Toponymes coups de cœur suivants:

Lac aux Étoiles-Qui-Craquent, Baie-Comeau (Côte-Nord);

Lac des Frémilles, Rivière-Mistassini (Saguenay-Lac-Saint-Jean);

La Trompeuse, Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue);

Le Clos-des-Feux-Follets, Terrebonne (Lanaudière);

Les Razades, Notre-Dame-des-Neiges (Bas-Saint-Laurent);

Parc du Temps-Qui-Passe, Eastman (Estrie);

Parc naturel des Frondaisons, Saint-Jérôme (Laurentides);

Place de la Rivière-Sans-Bruit, Québec (Capitale-Nationale);

Point de vue de l'Écrivain, Mont-Élie (Capitale-Nationale);

Promenade des Porteurs-d'Espoir, McMasterville(Montérégie);

Rue à Fleur-de-Roc, Saint-Jean-de-Matha (Lanaudière);

Rue du Bec-Sucré, Sainte-Adèle (Laurentides).