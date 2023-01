Hausse du salaire minimum: une partie de la facture refilée aux clients

La hausse du salaire minimum, qui passera de 14,24$ à 15,25$ l’heure au Québec le 1er mai 2023 aura des impacts sur les producteurs de l’Île d’Orléans, alors que le salaire peut représenter jusqu'à 50% de leurs coûts de production.

• À lire aussi: Hausse du salaire minimum dès le 1er mai 2023

« On ne peut pas être vraiment contre l’augmentation du salaire minimum », a souligné François Blouin, horticulteur et président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de l’Île d'Orléans. «Mais ça va nous donner un petit coup dans le budget et il va falloir calculer nos coûts de production pour être capables de survivre à ça. »

« Ç’a un impact quand même majeur une hausse de 1,00$. Pour les entreprises, on s’entend que c’est direct dans nos poches » a lancé Jean-Julien Plante, de la Ferme Jean-Pierre Plante.

La plupart d’entre eux dépensent déjà des sommes importantes pour faire venir de la main-d’œuvre de l’étranger. C’est le cas de la ferme François Blouin, qui emploie 45 travailleurs d’origine guatémaltèque lors de la haute saison. L’agriculteur estime que la hausse du salaire minimum lui coûtera environ 100 000$ supplémentaire en 2023. Finalement, c'est le consommateur qui risque d'éponger une partie de la facture.

« C’est un cercle vicieux un petit peu. Les salaires vont augmenter, le coût de la vie augmente. Nous, on travaille dans l’alimentation, donc, ça va faire augmenter nos coûts de production, ça va être vendu un petit peu plus cher chez les grossistes, les grossistes vont les vendre un petit peu plus chers aux consommateurs », a expliqué M. Blouin.

Même son de cloche du côté de la Ferme Jean-Pierre Plante, qui produit des fraises biologiques et qui emploie 35 travailleurs en provenance du Guatemala et du Mexique.

« Le calcul est quand même simple à faire dans le sens que c’est le consommateur qui va payer de ses poches la différence. Mais, en même temps, on ne veut pas monter les prix de nos produits. On est comme limités. En plus, avec la récession qui plane et tout ça, ce n’est pas tentant de vouloir vendre nos produits plus chers, ils vont rester sur les tablettes, ce n’est pas mieux», a mentionné M. Plante.

Les producteurs sont prêts à faire face à la musique, mais la situation devient de plus en plus difficile.

« Les consommateurs eux aussi ont eu leurs quotas d’augmentations dans les dernières années, dans les derniers mois surtout. Les consommateurs ont une limite à ce qu’ils peuvent encaisser comme hausse des coûts et nous aussi, comme producteurs on a une limite à ce qu’on peut subir comme hausse des coûts », a indiqué Marc-Antoine Turcotte du Verger Turcotte.

« Si tout le monde est heureux avec l’augmentation des salaires, va falloir que tout le monde soit heureux avec l’augmentation du prix des aliments », a conclu M. Blouin.

- Avec les informations d'Andrée Martin, TVA Nouvelles