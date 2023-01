La collecte de déchets à Montréal, un système du «moyen-âge»

Montréal est encore au «moyen-âge» dans sa façon de gérer ses déchets, a estimé jeudi le directeur général de Montréal Centre-Ville à Qub radio.

«Le centre-ville, c’est des centaines de milliers de personnes par jour, et du monde, ça salit. Là où on est en retard, c’est comment on assure la propreté de notre centre-ville [...] La ville à elle seule ne pourra jamais assurer la propreté», a affirmé Glenn Castanheira au micro de Philippe-Vincent Foisy.

Poubelles qui débordent dans le centre-ville, déchets au sol, excréments de chien sur les trottoirs: la grande métropole aurait tout à gagner à s’inspirer d’un modèle européen dans sa façon de ramasser les déchets, a-t-il indiqué.

À son avis, l’implantation de centres de triage où les citoyens vont porter leurs détritus ou encore l’installation de conteneurs semi-enfouis, permettant de recueillir plus de déchets, pourraient déjà être deux pistes de solution, sans même «réinventer la roue».

«Cette idée-là d’avoir encore des sacs de poubelle sur les trottoirs, ça date du moyen-âge. Il n’y a plus grande ville moderne où on laisse encore sur le trottoir nos poubelles, parfois pendant des heures au gros soleil», a martelé M.Castanheira.

Dans un contexte de pénuries de main-d’œuvre, il croit qu’un travail de sensibilisation est de mise, pour que tous – citoyens et commerçants – fassent leur part pour conserver la propreté de la ville.

«Une bonne dose de contravention pour les délinquants, c’est un bon début», a-t-il estimé.