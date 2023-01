Après avoir secoué le monde politique une première fois en raison de son excellente gestion durant la pandémie, la première ministre de la Nouvelle-Zélande a refait le coup mercredi, mais cette fois en raison de l’annonce de son départ.

• À lire aussi: La première ministre de Nouvelle-Zélande démissionne

«Ce n’est pas juste un exemple en politique, mais dans nos vies d’être en mesure de dire: "je n'en ai plus d’énergie, je dois m’en aller, je dois me choisir pour moi et ma famille". Je trouve ça tout à fait honorable» , mentionne la députée libérale de la circonscription de Saint-Laurent Marwah Rizqy.

Elle croit d’ailleurs que même dans l’annonce de son départ, Jacinda Ardern est restée authentique.

«Quelle femme incroyable! Tout son parcours a été tracé dans l’honnêteté. Elle n’a jamais adopté la cassette de la politicienne. Elle est restée authentique du début à la fin et ça prend beaucoup de courage pour dire: "je n'ai plus d’énergie et je décide de me choisir".»

Un modèle

Mme Rizqy croit que la politicienne néo-zélandaise a démontré à toutes les femmes qui souhaitent se présenter en politique que c’est possible de le faire, même si vous avez une petite famille.

«Quand une femme pulvérise un plafond de verre, c’est toutes les femmes qui sont gagnantes. Pour moi, comme jeune femme, de voir une personne être en mesure de donner cinq ans de sa vie avec une famille, elle est très inspirante», dit-elle.

Voyez l’hommage que la politicienne lui rend dans cette entrevue ci-dessus.