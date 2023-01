La STLévis et la CSN ont encore espoir d’éviter la grève de six jours

Les dirigeants de la STLévis et le syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud, affilié à la CSN, n’ont pas encore jeté la serviette et espèrent toujours éviter la grève de six jours, prévue à compter de lundi prochain.

En plein blitz de rencontres, avec une médiatrice, les deux parties demeurent confiants de trouver un terrain d’entente d’ici dimanche soir, ce qui permettrait d’éviter cette longue grève planifiée par le syndicat en dernier recours.

Dans le cas contraire, c’est tout un casse-tête qui s’annonce pour de nombreux travailleurs, des milliers d’élèves et leurs parents qui devront se débrouiller autrement durant toute une semaine.

« Il y a de très gros efforts qui sont faits présentement par les deux parties. La bonne foi est au rendez-vous. La médiatrice au dossier fait un gros travail et on souhaite que ça n’arrive pas. Si on peut l’éviter, on va tout faire pour l’éviter », a indiqué le vice-président de la Société de transport de Lévis, Michel Patry.

Message contradictoire

Plus tôt dans la journée, la direction de la STLévis avait cependant informé tous ses usagers de l’imminence de cette grève, évitant de faire miroiter un quelconque espoir de règlement. Les différents partenaires de la STLévis, comme l’Université Laval, ont relayé le message qui semblait officialiser la tenue du débrayage.

« Nous désirons vous informer qu’aucun service d’autobus de la STLévis ne sera offert du 23 au 28 janvier inclusivement en raison d’une grève du Syndicat des chauffeurs », peut-on lire. Plusieurs ont cru, en lisant cela, que la situation était sans issue, alors que les parties sont toujours à la table. Le syndicat n’a pas apprécié.

« Moi, quand je me suis levée ce matin, on était jeudi... Entre jeudi et dimanche soir à minuit, il reste encore beaucoup de temps pour éviter tout ça. Je ne peux pas croire qu’ils ont abandonné. C’est un peu inquiétant tout ça. Il suffit que la partie patronale y mette un peu du sien pour éviter tout ça », a réagi la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN), Barbara Poirier.

Se préparer au pire

Michel Patry assure que le message diffusé visait simplement à permettre aux usagers de se préparer à l’avance pour qu’ils planifient leurs déplacements. Après tout, la possibilité d’une grève demeure bien réelle.

« À l’heure actuelle, nous, on fait face à un avis de grève formel pour le 23 janvier. Il faut agir en fonction de ça. Si jamais il y a une entente de principe (avant lundi), on va se dépêcher de l’annoncer sur les réseaux sociaux. »

Rappelons que la CSN réclame notamment la fin de la sous-traitance, une permanence pour tous les chauffeurs et de meilleurs salaires pour freiner l’exode des employés de la Rive-Sud vers la Rive-Nord, au RTC. Une première journée de grève avait eu lieu en novembre.

« La grève, c’est le moyen ultime quand les autres moyens n’ont pas fonctionné. En 2023, ce n’est pas normal que des chauffeurs d’autobus d’une ville de l’importance de Lévis soient encore sur appel ou à temps partiel. C’est archaïque comme gestion », lance Mme Poirier.