Le drapeau fleurdelisé est mis à l’honneur pour ses 75 ans

Le drapeau du Québec, le fameux fleurdelisé, sera mis à l’honneur à l’hôtel du parlement, à l’occasion de ses 75 ans.

Une exposition sera en effet inaugurée samedi pour souligner l’événement.

«On va voir vraiment toutes sortes de choses: des artefacts qui nous rappellent l’histoire du drapeau, la façon dont il a été adopté, et des esquisses qui ont été faites à la suite de l’adoption du drapeau», détaille Mathieu Drouin, guide à l’Assemblée nationale du Québec.

C’est le 21 janvier 1948 que Maurice Duplessis dévoilait, sans en avoir parlé avec les partis d’opposition, le fleurdelisé, en conformité selon lui avec les aspirations et les traditions du Québec.

Pour plusieurs, le fleurdelisé est un symbole de fierté nationale.

«Pour un pays peut-être, un futur pays, c’est important. Puis ça nous représente», mentionne une citoyenne interrogée.

Il est par ailleurs bon de se rappeler qu’endommager le fleurdelisé est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000$.

«Dès qu’un drapeau est brisé, il faut le changer par un drapeau qui est en bon état, et on ne peut pas jeter un drapeau aux poubelles: on va l’incinérer», explique Christian Blais, historien à l’Assemblée nationale du Québec.