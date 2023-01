L'enfant de 6 ans qui a tiré sur son enseignante souffrait d'un «handicap grave»

Les parents du garçon de 6 ans de Virginie qui a tiré sur son enseignante, Abigail Zwerner, ont déclaré jeudi par communiqué que leur fils est gravement handicapé, rapport le New York Post.

• À lire aussi: L'école de l’Américain de 6 ans ayant tiré sur son enseignante savait qu'il était peut-être armé

• À lire aussi: Ce que l’on sait sur le cas du garçon de 6 ans qui a délibérément tiré sur son enseignante

• À lire aussi: Une enseignante américaine blessée par balle par un garçon de 6 ans, saluée pour son héroïsme

L'arme utilisée lors de la fusillade aurait par ailleurs été «sécurisée», selon une déclaration publiée par le bureau de l'avocat James Ellenson, basé à Newport News.

On ignore toutefois toujours où était conservée l’arme avant que le drame ne survienne, ainsi que la manière par laquelle l’enfant a pu y avoir accès.

«Notre famille s'est toujours engagée à posséder une arme à feu de manière responsable et à garder les armes à feu hors de portée des enfants», indique le communiqué.

«L'arme à feu à laquelle notre fils a eu accès était sécurisée», peut-on encore y lire.

La famille a également déclaré que l'élève de première année, dont l’identité est protégée, «souffre d'un handicap aigu faisait l'objet d'un plan de soins à l'école, lequel prévoyait que sa mère ou son père assiste à l'école avec lui et l'accompagne en classe tous les jours».

La semaine de la fusillade «a été la première semaine où nous n'étions pas en classe avec lui. Nous regretterons notre absence ce jour-là pour le reste de notre vie», ont déclaré les parents.

Ces derniers abordent également la relation du garçon avec son enseignante, qui se remet toujours de ses blessures par balle survenues il y a bientôt deux semaines.

«Notre cœur va à l'enseignante de notre fils et nous prions pour sa guérison à la suite d'une telle tragédie inimaginable, alors qu'elle a servi de manière désintéressée notre fils et les enfants de l'école», a déclaré la famille.

«Elle a travaillé avec diligence et compassion pour soutenir notre famille alors que nous cherchions la meilleure éducation et le meilleur environnement d'apprentissage pour notre fils. Nous la remercions pour son courage, sa grâce et son sacrifice», ont-ils ajouté.

La famille a déclaré que l'enfant était suivi à l'hôpital depuis la fusillade et qu'il recevait «le traitement dont il a besoin».

C'est la première fois que la famille du garçon s'exprime publiquement depuis la fusillade du 6 janvier à l'école primaire de Richneck, qui a choqué la nation.

Jusqu'à présent, aucune charge n'a été retenue contre la mère, mais le chef de la police de Newport News, Steve Drew, a indiqué que l'enquête était en cours.

Avec les informations du New York Post.