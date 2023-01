«Manque de jugement flagrant» : un homme condamné à 24 mois de prison pour sa 9e balloune

Un sexagénaire de l’Abitibi a été condamné à purger 24 mois de prison, lui qui s’est fait prendre pour la neuvième fois de sa vie pour alcool au volant, cette fois-ci avec près du double de la limite permise.

«Le crime de conduite avec les facultés affaiblies est un crime grave et dangereux, dont les conséquences peuvent être importantes, voire mortelles, dans certains cas», a soutenu la juge Marie-Chantal Brassard, dans sa décision rendue récemment.

L’accusé, Donres Potvin, semblait avoir enfin appris de ses erreurs, mais il s’est fait intercepter en juillet 2019 à la suite de l’appel d’un citoyen qui avait vu l’accusé boire en conduisant.

C’est que sa «dernière condamnation pour ce type d’infraction remonte à 2004», tandis que l’accusé de 65 ans avait écopé d’une peine de six mois d’emprisonnement pour ses septième et huitième infractions en matière d’alcool au volant.

«L’accusé a vécu une grande période d’accalmie pendant plus de 15 ans, où il a maintenu une sobriété relative. La commission de l’infraction se déroule dans le cadre de rechute à la suite d’une rupture amoureuse. Évidemment, le choix de conduire après avoir consommé révèle un manque de jugement flagrant», a affirmé la juge.

​Changements pour combattre ce «fléau»

Des changements législatifs en 2018 ont rendu plus sévères les peines pour conduite avec les facultés affaiblies, «dans le but de dénoncer ce fléau et de dissuader les délinquants à poser de tels gestes», a décrit la juge Marie-Chantal Brassard.

La Couronne a alors réclamé «une peine d’incarcération de trois à quatre ans» contre le résident de Preissac, en Abitibi, peut-on lire.

De son côté, la défense a estimé qu’une peine appropriée serait un emprisonnement de 8 à 10 mois.

«Depuis la commission de l’infraction, l’accusé est à nouveau sobre. Il a subi un AVC en mars 2022, qui a occasionné une perte de vision. Monsieur ne peut plus conduire, ce qui anéantit tout risque de récidive», résume la juge Brassard.

Interdiction de conduire

«En gardant à l’esprit les principes de dénonciation et de dissuasion», celle-ci a condamné Donres Potvin à purger deux ans moins un jour de prison.

«Comme l’accusé se dit ouvert à entreprendre un suivi avec un professionnel, le tribunal va imposer, dans le cadre de la probation [de trois ans], une condition à cet effet», a ajouté la juge.

Il sera également interdit à l’accusé de conduire pendant 10 ans, à sa sortie de prison.