Match des étoiles: Caufield ignoré

La LNH a annoncé jeudi soir l’identité des 12 joueurs choisis par les partisans en vue du Match des étoiles, qui aura lieu le 4 février à Sunrise, en Floride.

Aucun membre des Canadiens de Montréal ne fait partie de la liste. Dans la section Atlantique, les attaquants David Pastrnak (Bruins de Boston) et Auston Matthews (Maple Leafs de Toronto) ainsi que le gardien Andrei Vasilevskiy (Lightning de Tampa Bay) ont été sélectionnés par le vote populaire tenu sur Twitter et sur le site internet officiel de la LNH.

Dans la section Métropolitaine, les heureux élus sont le gardien Ilya Sorokin (Islanders de New York), l’attaquant Artemi Panarin (Rangers de New York) et son coéquipier à la défense Adam Fox.

Pour ce qui est de la Centrale, on retrouve deux attaquants de l’Avalanche du Colorado, soit Mikko Rantanen et Nathan MacKinnon, et le gardien Connor Hellebuyck (Jets de Winnipeg).

Enfin, les derniers représentants de la section Pacifique sont les attaquants Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton) et Bo Horvat (Canucks de Vancouver), de même que le gardien Stuart Skinner (Oilers).

Voyez dans la vidéo ci-dessus ce qu’en pensent nos analystes Éric Fichaud et Pascal Leclaire.

Les 32 premiers joueurs nommés au match des étoiles ー un par formation ー avait été annoncés au début du mois de janvier. L'attaquant Nick Suzuki sera le seul participant du Tricolore.

Soulignons que tous les événements entourant le Match des étoiles seront présentés sur les ondes de TVA Sports.