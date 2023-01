Meurtre de Guylaine Potvin: quatre mandats accordés aux enquêteurs avant l’arrestation de Marc-André Grenon

Quatre mandats distincts ont été accordés aux enquêteurs dans l’affaire du meurtre de Guylaine Potvin cinq jours avant l’arrestation de Marc-André Grenon le 12 octobre 2022, a appris TVA Nouvelles.

La Cour supérieure du Québec a levé partiellement, jeudi, certains éléments de ces mandats.

Un mandat de perquisition au domicile granbyen de l’homme de 47 ans accusé du meurtre de Guylaine Potvin a été accordé.

Les enquêteurs y cherchaient des objets précis concernant le meurtre de la jeune femme de 19 ans à Jonquière en avril 2000, dont une bague de finissants de la Polyvalente Jean-Dolbeau, un appareil photo de marque Astra et un coffret rouge qui aurait contenu 200$.

Il n’est toutefois pas précisé si ces objets ont été trouvés lors de la perquisition.

Un autre mandat a été accordé pour le prélèvement d’empreintes digitales et corporelles (ADN) du suspect.

L’enquête avait déjà révélé que de l’ADN identique avait déjà été prélevé dans le logement de la rue Panet, à Jonquière, et à Sainte-Foy, lieu où une agression est survenue en juillet 2000 et où la victime avait été laissée pour morte.

Les motifs qui ont amené les policiers sur la piste de l'homme de 47 ans ne sont pas dévoilés dans les documents consultés par TVA Nouvelles.

Pour justifier ces mandats en octobre 2022, la Sûreté du Québec (SQ) avait insisté sur le passé criminel de Marc-André Grenon, rappelant ses intrusions de nuit dans des domiciles.

Il avait été libéré trois jours avant le meurtre d'avril 2000 et avait donné comme adresse la maison pour sans-abris de Chicoutimi.

L'enquête est toujours demeurée active après les tristes événements.

Dans les semaines et les mois suivants les deux crimes, les enquêteurs ont ciblé plus de 300 personnes, notamment des étudiants du cégep de Jonquière et de l'Université Laval.

Ils ont tous été écartés en raison de l'ADN.

En 2007 et en 2009, la SQ s'est tournée vers Interpol pour effectuer des recherches dans différents États américains.

L'enquête a été étendue à 30 pays en 2021.

Marc-André Grenon a été arrêté le 12 octobre dernier, soit plus de 20 ans après le meurtre de la jeune étudiante de Jonquière.

Il aurait aussi agressé sexuellement une autre jeune femme de Sainte-Foy quelques mois plus tard, en juillet 2000.

L’accusé revient devant le tribunal le 1er février prochain.