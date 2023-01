Les négociations entre le secteur public et le Conseil du trésor s’annoncent difficiles selon les analystes politiques puisque plusieurs facteurs nuisent au gouvernement.

«La réalité c’est que les fruits promis n’ont pas été livrés, les choses ne se sont pas améliorées et c’est ce qui fait que le gouvernement fait face à un syndicat beaucoup plus revendicateur et beaucoup moins apte à négocier», mentionne Emmanuelle Latraverse.

D’ailleurs, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a rejeté la dernière offre rapidement.

«Offre irrespectueuse, insultante, manque de respect total... C’est comme si la réaction du syndicat est que le ministère de la Santé, tous les gestionnaires et le gouvernement sont une gang d’attardés qui ne savent pas ce qu’ils font et quand c’est ça ton point de départ, tu as beaucoup à faire. Tu n’as même pas le respect avant le début des négociations», explique-t-elle.

De plus, Marc-André Leclerc ajoute que les effets de la dernière convention collective n’ont pas été encore tous ressentis par les employés.

«Le problème dans les négociations c’est que la dernière convention collective vient tout juste d’être signée (2021). Et ce n’est pas parce que tu as signé une nouvelle convention que les résultats sont déjà ressentis sur le terrain. Mme Lebel a mentionné avant les Fêtes que les syndicats avaient soulevé les mêmes problèmes que lors de la dernière négociation et c’est certain que pour elle ça doit être assez frustrant parce qu’elle croyait les avoir réglés», dit-il.

Une chose est certaine selon les trois analystes politiques de «La Joute», ces négociations seront difficiles et dicteront le prochain mandat du gouvernement.

