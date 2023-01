«On déborde»: la réalité déchirante de l'urgence de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Une trentaine de patients attend depuis plus de 24 heures aux urgences pour le seul lit qui leur est réservé à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, autre victime de la surcharge du réseau de la santé.

«On déborde», constate le Dr Éric Piette, chef des urgences de ce centre de traumatologie du nord de l’île de Montréal.

Aujourd'hui, comme à chaque jour, il s’attend à voir arriver une quarantaine d’ambulances, pendant qu’en salle de réanimation, huit personnes se partagent déjà les cinq places disponibles.

Avant la COVID, une quarantaine de lits supplémentaires étaient répartis dans les chambres aux étages, dont chacune accueillait deux ou trois patients, mais les mesures sanitaires ont forcé l’Hôpital du Sacré-Cœur à s’en défaire.

Résultat: le taux d’occupation des urgences de l’hôpital s’élève actuellement à 140%.

Dans la salle d’attente, une patiente, elle, se désole de ne pas avoir pu trouver de médecin ailleurs.

«J’ai essayé de prendre rendez-vous avec Rendez-vous santé Québec et Clic Santé, mais c’est impossible. Ça nous envoie super loin et je suis incapable de me déplacer», explique la femme.

Devant cet achalandage, les infirmières de l’Hôpital du Sacré-Cœur sont poussées à faire du temps supplémentaire obligatoire.

L’une d’elles, Nathalie Paquin, pratique le métier depuis 20 ans et déplore cette situation.

«C’est sûr que c’est déchirant, on se sent un peu pris dans cette situation», se désole-t-elle.

Mère de quatre enfants, elle est l’une de ces femmes dont le sens du devoir professionnel entre en contradiction avec sa vie familiale.

«On est très conscients qu’on ne peut pas laisser certains patients sans surveillance, dit-elle, mais on est des êtres humains aussi, avec des vies personnelles.»

Ce choix, aussi déchirant soit-il, ne porte pas atteinte à sa vocation, assure-t-elle.

«J’aime encore mon travail, malgré le temps supplémentaire obligatoire.»