Quand Kim Kardashian conseille Cardi B sur la chirurgie plastique

Sur le plateau de «The Jason Lee Show», Cardi B a confié qu’elle regrettait un traitement cosmétique et comment elle l’avait rectifié grâce aux conseils de Kim Kardashian.

La vedette de 30 ans et mère de deux enfants a fait cette révélation en parlant de son opération du nez et de son lifting des fesses. Alors qu’elle n’a pas hésité à parler de chirurgie plastique, Kim Kardashian, 42 ans, a toujours nié y avoir eu recours.

«J’ai fait des ajouts sur mon nez et j’ai tout foutu en l’air», a admis Cardi B, ajoutant qu’en essayant de les faire retirer, elle a finalement dû se faire opérer en 2020.

Cardi B a été la première invitée de l’émission «The Jason Lee Show» de Revolt TV, et l’audio de leur discussion sur ses opérations chirurgicales a d’abord été diffusé sur le podcast Jason Lee.

L’animateur a demandé: «je me souviens de la fois où nous étions chez Kris (Jenner) et Kim vous a donné une liste de personnes que vous pouviez appeler et pour obtenir de l’aide. Tu n’as appelé aucune de ces personnes, tu l’as juste fait à la maison?»

Cardi B a répondu: «j’ai appelé quelques personnes qu’elle m’a conseillées.»

Elle a également récemment révélé sur les réseaux sociaux qu’elle s’était fait retirer des charges de biopolymères de ses fesses il y a quelques mois, qualifiant la procédure de «folle».

Elle avait précédemment déclaré que ses insécurités l’avaient poussée à se faire opérer, mais lors de l’entretien avec Jason Lee, elle avait déclaré qu’elle en avait «fini» avec la chirurgie plastique pour le moment. «Oh, j’ai terminé. Je suis superbe!», s'est-elle exclamée.