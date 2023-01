Saguenay: l'inflation inquiète les organismes de défense des aînés

Au Saguenay – Lac-Saint-Jean, les organismes qui se portent à la défense des aînés craignent que l'inflation pousse des résidences privées pour aînés à emboîter le pas à la Villa d'Alma.

Certains des locataires de la Villa d’Alma ont récemment reçu des avis d'augmentation du coût de leur loyer de plus de 500 $ par mois.

Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Saguenay – Lac-Saint-Jean a reçu une soixantaine d'appels de résidents de la Villa d'Alma depuis le mois de décembre.

Certains contestent l'augmentation du prix de leur loyer et d'autres, qui n'ont pas encore reçu leur avis, sont inquiets.

«La majorité des résidences privées pour aînés de notre région ont plus de 5 ans d'opération donc quand les résidents qui reçoivent un avis ont le droit de dire non, a indiqué le directeur général du centre, Josey Lacognata. Souvent les gens vont dire qu'ils n'ont pas répondu parce qu'ils refusent, mais s'ils ne répondent pas en dedans de 30 jours, c'est comme s'ils acceptaient la hausse.»

Le directeur général de la FADOQ du Saguenay – Lac-Saint-Jean, Patrice St-Pierre, appréhende les prochains mois.

«On a constamment un flot de téléphones, mais c'est certain qu'avec l'inflation on va avoir des augmentations plus substantielles, donc nécessairement davantage d'appels, a-t-il précisé. L'important à retenir si l'on a une hausse importante, c'est de ne pas paniquer. Une hausse du prix de l'essence, on n'a pas le contrôle là-dessus, mais des recours sont possibles lorsqu'il s'agit d'une hausse du prix du loyer.»