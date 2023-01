Un joueur de la MLS meurt d’un accident de bateau

Le défenseur du Charlotte FC Anton Walkes est décédé des suites d’un accident de bateau survenu mercredi après-midi à Miami.

L’homme de 25 ans a été retrouvé inconscient par les pompiers locaux après une collision impliquant deux embarcations près d’une marina. Malgré des manœuvres de réanimation prodiguées rapidement, sa mort a été confirmée jeudi matin.

«Tout le monde au sein de notre organisation est dévasté par le départ tragique d’Anton Walkes. Il était un fils, un père, un compagnon et un coéquipier formidable dont l’enthousiasme et la joie de vivre ont touché chaque personne qu’il a rencontrée durant sa vie, a déclaré le propriétaire du Charlotte FC, David Tepper, par voie de communiqué. Il a amélioré les gens dans tous les aspects de leur existence et a représenté dignement l’équipe sur le terrain et à l’extérieur.»

«Il n’y a pas de mots pour décrire la tristesse de tous au sein de la Major League Soccer (MLS) aujourd’hui, a ajouté le commissaire Don Garber. Anton était un joueur dévoué et talentueux que ses coéquipiers et les partisans aimaient.»

Formé par l’organisation anglaise de Tottenham, Walkes a totalisé 93 matchs de saison régulière en MLS, incluant 23 l’an dernier. Il a passé 1805 minutes sur la surface de jeu et réussi plus de 88 % de ses passes en 2022. Précédemment, l’arrière a joué trois ans avec l’Atlanta United FC, soit en 2017, puis en 2020 et 2021 à la suite de séjours avec les Spurs ainsi que l’équipe de Portsmouth.