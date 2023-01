Un TikTokeur du Maryland a récolté plus de 140 000 $ pour un employé de Walmart âgé de 82 ans

En décembre dernier, Rory McCarty, un homme habitant le Maryland aux États-Unis a été interpellé par un quinquagénaire travaillant comme caissier dans un Walmart; il a décidé de lui venir en aide.

Rory McCarty faisait la queue à la caisse du Walmart de sa localité, près de Cumberland, lorsqu'il a aperçu le quinquagénaire.

«Je suis un propriétaire d'entreprise. Donc, je cherche toujours des gens qui ont de l'entregent et qui travaillent dur. J'aime ce trait de caractère parce que je ne le vois pas souvent», a déclaré M. McCarty à NPR.

«J'ai levé les yeux et j'ai vu ce petit gars plus âgé à la caisse, en train de broyer du noir, a-t-il ajouté. J'ai été époustouflé, j'ai pensé : "Regardez ce type. Il doit avoir dans les 80 ans".»

Warren Marion, qui se fait appeler Butch, est en fait âgé de 82 ans, et il sert vaillamment les clients du Walmart depuis 16 ans. Avant cela, il été employé pendant des décennies chez General Motors et Honeywell, et a même passé dix ans dans la marine américaine.

«Je travaille depuis l'âge de 11 ans», a spécifié M. Marion.

Malheureusement, en raison de ses dettes, il ne prévoyait pas prendre sa retraite de sitôt, et encore moins voir sa famille en Floride.

Le TikTokeur a mis en ligne une vidéo de 42 secondes montrant sa première interaction avec Butch et a interpellé ses abonnés: «Est-ce que quelqu'un a vu les vidéos où un homme a collecté 180 000 $ pour aider un employé de Walmart de 82 ans à prendre sa retraite. Nous devrions faire ça pour Butch. Qui donnerait?»

La réponse s’est rapidement fait sentir: ses abonnés voulaient venir en aide à Butch.

Rory McCarty est donc retourné au Walmart quelques jours plus tard pour retrouver Warren Marion et lui annoncer la nouvelle. Ce dernier n'en revenait pas que de parfaits inconnus veuillent l'aider. Avec son accord, M. McCarty a créé le GoFundMe.

«Et le reste appartient à l'histoire. En deux jours, nous avons récolté plus de 100 000 $», s’est-il enthousiasmé.

À l'heure actuelle, la page GoFundMe dépasse les 150 000 $.

Le 4 janvier, M. McCarty a remis un chèque de 100 000 $ à M. Butch, qui a pu enfin démissionner après 16 ans de dur labeur, mais pas avant d'avoir donné son préavis de deux semaines.

Le reste de l'argent reçu par l'intermédiaire de GoFundMe sera également remis à M. Marion, a déclaré M. McCarty.

Butch prévoit utiliser l'argent pour rembourser certaines dettes, rendre visite à sa famille en Floride, et peut-être faire un voyage à Cancún avec ses amis.

Les deux hommes ont par ailleurs noué une amitié.

«Nous sommes comme des petits pois et des carottes», a mentionné M. McCarty. «Tant qu'il aime traîner avec moi, je vais traîner avec lui. Je pense que notre amitié sera longue.»

Butch n’en pense pas moins, qui est très reconnaissant de l’aide que les gens lui ont apportée.

«Parmi toutes les personnes, je suis celle qui a été choisie. Et je remercie Dieu pour ça», a-t-il dit.

Avec les informations de NPR.