Vidéo controversée: un influenceur lance un homard du haut d’une chute pour le «sauver»

Une vidéo publiée mercredi par un influenceur de Québec sur la plateforme TikTok suscite de vives réactions.

Les images montrent Jay Fortin en train d’acheter un homard vivant à l’épicerie avant de se rendre sur le pont surplombant la chute Montmorency d’où il lance le crustacé pour le « sauver ».

« Yes! Une autre bonne action de faite », peut-on l’entendre dire après qu’il ait laissé tomber l’animal du haut de la chute.

La vidéo, qui a été vue plus de 130 000 fois sur le réseau social et a provoqué la colère de nombreux utilisateurs, a été retirée jeudi. Plusieurs l’ont qualifiée de cruauté animale.

Pour la stratège numérique Valérie Beaudoin-Carle, les influenceurs doivent de plus en plus user d’originalité pour déjouer les algorithmes des plateformes, ce qui laisse parfois place à certains dérapages.

« Les plateformes ont évolué aussi, donc les influenceurs n’ont pas le choix de suivre cette cadence-là. Les algorithmes sont de plus en plus complexes, donc les créateurs de contenus, les influenceurs, cherchent à trouver des avenues différentes pour aller chercher des clics, aller chercher plus d’engagements, parce que plus tu as d’engagements, plus tu vas aller chercher peut-être des contrats, plus tes publications vont être dispendieuses quand tu vas faire des collaborations. »

Jay Fortin n’avait pas répondu aux demandes d’entrevue de TVA Nouvelles au moment de publier ces lignes.