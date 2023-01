Vous pourrez bientôt remplacer votre permis de conduire en ligne

De nombreux services de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), comme le remplacement des permis de conduire, seront accessibles en ligne sur la plateforme SAAQclic à partir du 20 février.

C’est ce qu’a annoncé le PDG de la SAAQ, Denis Marsolais, en conférence de presse à Québec, jeudi matin.

Parmi les services qui seront accessible sur la nouvelle plateforme SAAQclic, on compte notamment la consultation, l’annulation et le remplacement des permis de conduire, la renonciation à une classe de permis, la vérification de la validité d’un permis, et la transmission de rapports médicaux.

Avant que le service soit mis en œuvre, il y aura une période de transition pendant laquelle les citoyens auront accès à un nombre limité de services, du 26 janvier au 19 février. C’est qu’il est nécessaire de convertir plus de 10 milliards de données vers la nouvelle plateforme, a indiqué la SAAQ.

Plus de détails à venir...