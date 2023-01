Winners déménage au Carrefour de l'Estrie et Décathlon s’amène à Sherbrooke

Le magasin Winners & HomeSense déménagera au Carrefour de l’Estrie et ce dernier laissera la place à la chaine Décathlon, qui s’installera à Sherbrooke en 2024.

Winners prendra place dans l'ancien Sears.

«Nous pouvons confirmer que le magasin de Sherbrooke ouvrira cet automne 2023», indique une porte-parole de la compagnie.

Michel Roy, directeur du Carrefour de l’Estrie jusqu’à tout récemment, explique que les discussions avec la chaine durent depuis longtemps. Il est heureux de l’aboutissement.

«Ce sera le plus grand Winners & HomeSense au Canada et il sera ici à Sherbrooke à l’intérieur du Carrefour de l’Estrie. C’est une grande fierté pour nous.»

Le bâtiment actuellement occupé par le Winners & HomeSense de Sherbrooke, situé en face du Carrefour, accueillera en 2024 un magasin Décathlon.

Décathlon est une compagnie française qui vend des articles de sport et de loisir. Il s'agit de l'un des plus grands joueurs au monde dans son domaine.

«Notre ouverture est prévue pour le mois de septembre 2024, confirme Marie-Lou Blais, directrice des communications chez Décathlon Canada. Nous sommes impatients d’offrir aux gens de Sherbrooke et des environs une expérience de magasinage et des produits uniques afin qu’ils puissent profiter pleinement de leurs activités.»

Le magasin Décathlon de Sherbrooke sera voisin du Momo Sports ainsi qu’à deux pas du Sports Experts et de la boutique Sail.

«Nous on voit ça d’un bon œil, commente le copropriétaire du Sports Experts de Sherbrooke, Simon Gagnon. Nous offrons des produits complètement différents et ça va créer en quelque sorte un pôle pour les amateurs de sports et de plein air. Ça va amener encore plus d’achalandage dans le coin et c’est tant mieux.»

Yani Grégoire, professeur à HEC Montréal, fait la même analyse.

«C’est très typique de voir des commerçants de même nature être concentrés dans un endroit. On le voit avec les concessionnaires auto ou encore les restaurants dans les centres commerciaux. Ça devient la destination sport donc ça va amener des gens de partout qui viennent magasiner pour le sport.»