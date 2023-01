C’est Ding et Dong gèrent la ville de Montréal!

«Sincèrement, c’est une comédie. C’est Ding et Dong gèrent une ville! C’est Les Charlots gèrent une ville. C’est inimaginable Montréal!» lance Mario Dumont.

Notre chroniqueur y va d’une montée de lait bien sentie en réaction à l’étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Hier, on apprenait que le quart des cônes orange sont inutiles dans la métropole et qu’en un an, 94% des rues du centre-ville ont subi un blocage total ou partiel.

«On n’est pas innocent, les gens comprennent qu’il faut réparer les rues, qu’il y a des travaux, mais tout ne peut pas être en travaux tout le temps», formule Mario Dumont.

«Les gens ne se parlent pas. Bell ferme une rue pour passer ses câbles. Le mois d’après, c’est Énergir qui ferme la rue pour passer son tuyau, et ensuite, c’est la Ville qui referme la rue pour refaire l’asphalte, et après quelqu’un d’autre défait l’asphalte pour aller changer les tuyaux», tempête-t-il.

Mario Dumont n’est pas tendre envers la mairesse de Montréal. «Valérie Plante s’est fait élire en tant que mairesse de la mobilité, mais on sait que c’est une joke, c’est la mairesse du vélo. Toutes les autres formes de mobilité ne l’intéressent pas!»

«En matière de cônes, elle a réussi à faire pire qu’avant», appuie notre chroniqueur.

«C’est devenu tellement grave, c’est tellement mal géré, tellement d’incompétence à Montréal. À un moment donné, il a fallu que quelqu’un enlève son chapeau de cheerleader [Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain] et qu'on se parle entre nous de la médiocrité qui règne dans la gestion des travaux dans cette ville-là», critique Mario Dumont.

