Début des travaux en vue de la construction de l'Espace Riopelle au MNBAQ

Les travaux préparatoires pour la construction de l’Espace Riopelle sont commencés au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

Le nouveau pavillon, où l’on retrouvera la plus importante collection publique d’œuvres du célèbre peintre québécois Jean Paul Riopelle, sera érigé entre les pavillons Charles-Baillargé et Gérard-Morisset.

« C’est fascinant parce que c’est invisible pour la plupart des visiteurs, mais nous on est en effervescence depuis plusieurs mois déjà et ça continue », a souligné le directeur général du musée, Jean-Luc Murray.

Pour les trois prochaines années, seul le pavillon Pierre-Lassonde demeurera donc accessible au public.

« On se rappelle entre nous en souriant que n’importe quel musée du monde serait content de n’avoir que le Lassonde. Donc, on va pouvoir faire quelque chose d’extraordinaire pour nos visiteurs. On veut aussi mettre en scène toute la genèse, l’histoire, de ce qu’il se passe au musée en préparation de ce magnifique projet. »

Une partie du pavillon Gérard-Morisset sera également déconstruite. Une réserve ouverte pour les œuvres et de nouveaux ateliers, notamment pour les travaux de restauration, y verront le jour.

« Il ne faut pas oublier que le nouveau pavillon, on voulait absolument qu’il soit lié aux salles du Gérard-Morisset qui présente la collection nationale pour que Riopelle parle aux autres artistes », a précisé M. Murray.

En vue de la réalisation de tous ces travaux, des dizaines de personnes s’affairent à vider des salles et déménager des œuvres des trois pavillons qui seront fermés.

« On démonte des salles d’exposition. Ç’a l’air simple, mais il faut décrocher des œuvres, faire des constats d’état, voir si elles sont en bonne condition en les retournant en réserve. Et on déménage des fonctions. Par exemple, tout notre projet éducatif, les ateliers éducatifs, l’accueil des visiteurs migrent vers le Lassonde, donc on a beaucoup beaucoup de choses sur la planche. »

Le démontage de l’imposante œuvre « The Flux and the Puddle », du sculpteur David Altmejd, a lui seul demandera deux semaines de travail.

«C’est un démontage assez laborieux et on devait vraiment attendre à la fermeture du pavillon Gérard-Morisset pour pouvoir procéder à ce démontage-là parce qu’il y a énormément de caisses et on a besoin de beaucoup d’espace pour circuler avec les œuvres. Donc, on a besoin de plusieurs salles d’exposition vides pour arriver au démontage de cette œuvre-là qui est gigantesque », a expliqué le technicien en muséologie Pierre-Luc Brouillette.

Avant de les entreposer ou de les déménager, on doit vérifier l’état de chaque pièce.

«On regarde voir s’il y a des dommages, si l’œuvre a changé en fait depuis son installation dans les années précédentes. On s’occupe aussi du dépoussiérage de chaque caisson», a mentionné le restaurateur papier Jérôme Paquet.

Début des travaux à l’automne

Annoncé par le premier ministre, François Legault, en décembre 2021, le projet d’Espace Riopelle repose sur une donation de 68 tableaux, évalués à 100 millions $, de la part des hommes d’affaires et collectionneurs Michael J. Audain et Pierre Lassonde.

Le projet évalué à 42,5 millions $ est financé par le gouvernement provincial, la Ville de Québec, le MNBAQ et la Fondation Jean Paul Riopelle.

«Le projet, il est fini à 40 % au niveau des plans d’architecture. On a des images, alors on est juste impatients que ça arrive, mais on a beaucoup de choses à faire d’ici là», a indiqué M. Murray.

Le chantier devrait se mettre en branle à l’automne, alors qu’il s’agit cette année des célébrations entourant le 100e anniversaire de Riopelle.

L’ouverture de l’Espace Riopelle est prévue à la fin de l'année 2025 ou au début de l'année 2026.

-Avec les informations de Pascale Robitaille, TVA Nouvelles