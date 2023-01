Défi 28 jours: une pause pour réfléchir à notre relation avec l’alcool

Les débats des derniers jours sur les risques liés à la consommation d’alcool, on connaît ça. Ça fait dix ans que la Maison et la Fondation Jean Lapointe travaillent conjointement à sensibiliser les Québécois à autoévaluer la place que l’alcool prend dans leur vie avec le Défi 28 jours sans alcool, et pour nous, la conversation ne fait que commencer.

Chaque année, nous essayons de convaincre la population québécoise d’essayer un mois sans alcool au profit d’ateliers de prévention dans les écoles.

Et vous serez surpris d’apprendre (ou non !) que chaque année, pour certaines personnes, cette idée de prendre une pause n’est pas une option. Ils ont besoin d’un p’tit verre en fin de journée pour décompresser et/ou d’une bouteille ou deux dans une soirée entre amis... Ou bien, ils ont peur de se faire cataloguer comme « alcooliques » s’ils cessent de boire.

Éducation

Et pourtant, le mois de février est le meilleur moment pour tester sa capacité à résister à la tentation et mieux réaliser l’impact de l’alcool dans sa vie et dans ses habitudes. Personne ne vous demandera ou ne vous jugera si vous ne buvez pas en février, c’est LE Défi 28 jours sans alcool, pour une bonne cause. Tout le monde le sait !

Notre mission n’est pas la sobriété à tout prix, détrompez-vous, mais bien l’éducation, la sensibilisation, et la protection de la plus jeune génération face aux risques que souligne très bien le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) dans ses récentes recommandations.

Connaître les risques

Pour remettre les éléments en perspective, si c’était votre enfant ou votre ado qui buvait sans en connaître les conséquences. Et si c’était eux qui ignoraient les risques auxquels ils s’exposent à long terme ? Vous verriez que les récentes recommandations sont une excellente occasion de repenser sa relation à l’alcool, à l’exemple que nous donnons comme société à nos jeunes.

Si, comme adulte, nous ignorons ce qui est bon pour nous, comment pouvons-nous protéger nos enfants ? Il est temps pour nous de réaliser la place que l’alcool occupe dans nos vies, d’en découvrir tous les impacts, et pourquoi pas, sans jugement et de façon ludique.

Êtes-vous game de prendre une pause ? C’est ici que ça commence : www.defi28jours.com

Photo d'archives, Martin Alarie

Louis-Raymond Maranda, directeur général de la Fondation Jean Lapointe