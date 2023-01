Délinquant retrouvé à Ottawa: une cavale qui lui coûte une année de détention de plus

Un délinquant de Lévis coupable d’agression sexuelle et de menaces de mort s’est magasiné une année de prison supplémentaire en s’évadant de la thérapie où il s’était engagé à entrer l’été dernier. Vincent Daigle purgera finalement quatre ans de détention plutôt que les trois prévues.

La couronne et la défense s’étaient entendues sur une peine de trois ans dans le dossier de Vincent Daigle, coupable d’avoir agressé sexuellement deux jeunes hommes escortes, en plus d’avoir menacé de mort ses propres parents et d’avoir conduit dangereusement dans une poursuite qui avait mené à son arrestation.

La condition pour en arriver à cette entente était toutefois que Daigle suive une thérapie fermée de trois mois avant d’entrer en détention. Or, dans les instants suivant son arrivée à la maison de thérapie, il avait pris la clé des champs et n’avait été retrouvé que six semaines plus tard, dans le secteur d’Ottawa.

Cette cavale lui coûtera finalement une année de liberté puisque la couronne et la défense sont revenues vendredi devant la juge Réna Émond avec une nouvelle suggestion, cette fois-ci de quatre années de détention.

Agressions sur deux escortes

Daigle, 31 ans, avait plaidé coupable d’agression sexuelle sur deux jeunes hommes qui offraient leurs services sexuels sur une plateforme en ligne.

Le délinquant avait reçu les deux jeunes hommes chez lui en février 2022, avant d’entreprendre une relation sexuelle avec eux. Or, Vincent Daigle les avait forcés à une pénétration anale, ce qui n’était pas initialement convenu.

«On parle d’agression très intrusive alors que l’une des victimes pleurait et que l’accusé a continué à l’agresser», a précisé le procureur de la couronne Louis-Philippe Desjardins dans son résumé des faits.

L’accusé était finalement allé reconduire les deux victimes chez elles, sans même les payer comme entendu au départ.

Poursuite à haute vitesse

Initialement, Vincent Daigle avait été arrêté en avril 2022 au terme d’une course-poursuite sur l’autoroute 20.

Le signalement de sa voiture avait été fait aux patrouilleurs après que ses parents aient porté plainte pour des menaces de mort et du harcèlement que leur fils leur avait fait par texto. Il avait notamment réclamé 120 000$ à son père, lui disant qu’il le tuerait s’il ne payait pas.

Son Range Rover avait finalement été repéré par un patrouilleur de la SQ sur l’autoroute 20, près de Saint-Hyacinthe. Daigle a alors engagé la poursuite, atteignant des vitesses variant entre 130 et 170 km/h. Des impacts sont survenus avec des autopatrouilles et sa cavale s’était finalement arrêtée lorsqu’il a perdu la maitrise de son véhicule en raison de la chaussée mouillée.

«Repartir en neuf»

L’accusé, à qui il restera un peu plus de trois ans de détention à purger, a témoigné regretter ses gestes devant le tribunal vendredi.

«Je m’en veux vraiment beaucoup de tout ce que j’ai pu faire subir aux gens», a-t-il confié par visioconférence à partir de l’Établissement de détention de Québec, ajoutant avoir cheminé depuis son arrivée en prison.

«Depuis mon incarcération, j’essaie de repartir en neuf et ça va être un nouveau départ pour moi, malgré tout ce que j’ai fait subir à mes victimes. J’espère qu’elles aussi vont être capables de pouvoir trouver des outils pour réparer le mal que j’ai fait», a-t-il fait valoir.