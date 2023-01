Des cabanes à la dérive sur le Lac Saint-Pierre

Les forts vents amenés par la tempête vendredi ont causé toute une frousse au Domaine du Lac Saint-Pierre où quelques cabanes de pêche ont été aperçues, à la dérive, après des mouvements de glace.

Le personnel du domaine a travaillé toute la journée pour mettre le reste des cabanes en sécurité.

C'est notamment en raison de la grande marée, causée par les forts vents, qu'une plaque de glace s'est détachée du chemin d'accès vers le Lac Saint-Pierre. Résultat, certaines cabanes qui appartiennent au Domaine se sont mise à dériver. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur de celles-ci.

Ainsi, aucun sauvetage n'a été nécessaire sur le lac. La Sûreté du Québec et la Garde Côtière n'ont pas eu à intervenir, comme aucune vie n'était en danger, ni la navigation maritime.

Depuis le matin, le personnel du Domaine travaille sans relâche pour transporter les cabanes plus éloignées vers la berge, en sécurité. Deux pêcheurs, qui ont passé la nuit dans leur propre cabane, ont eu toute une mauvaise surprise à leur réveil.

«Quant on s'est réveillés, on est sortis de la cabane et il n'y avait plus de glace, plus de chemin pour revenir à la berge, fait que on est partis à pieds pour revenir. En face de la cabane, il y avait encore de la glace, mais le chemin où les véhicules passaient, il n'y avait plus rien», raconte une pêcheuse. C'est avec l'aide de bons samaritains qu'ils ont pu retrouver leurs véhicules un peu plus tard.

En après-midi, les équipes ont travaillé à la planification du chemin de glace pour accéder aux installations. Celui-ci sera fermée pour la fin de semaine. L'accès est alors interdit aux marcheurs et aux véhicules motorisés jusqu'à nouvel ordre.