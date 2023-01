Des demandes irréalistes des fonctionnaires fédéraux, selon la FCC

Devant l’inflation et la hausse du coût de la vie, la fédération canadienne des contribuables dénonce les revendications syndicales des fonctionnaires fédéraux et demande aux députés de poser leur pied à terre.

Alors que de nombreux Canadiens peinent à joindre les deux bouts, le Syndicat des employé(e)s de l’impôt (SEI) et l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) réclament respectivement des hausses de salaire de 30 % sur trois ans et de 14 % par an.

«Lorsque les Canadiens réduisent leurs dépenses d'épicerie en raison de l'inflation, les députés ne peuvent absolument pas regarder les contribuables dans les yeux et leur dire de payer pour les augmentations salariales des bureaucrates», a dénoncé Franco Terrazzano, directeur fédéral de la fédération canadienne des contribuables (FCC).

Ces revendications sont déconnectées de la réalité selon la FCC, puisque les employés gouvernementaux gagnent 9% de plus que leurs homologues au privé. De plus, plus de 300 000 employés fédéraux auraient reçu une augmentation de salaire en 2020 ou en 2021.

«Les négociateurs syndicaux devraient se demander s'il est juste de demander à leurs voisins de payer pour des augmentations salariales aussi faramineuses pendant que les autres contribuables doivent se serrer la ceinture», a indiqué Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la FCC.

Les députés se doivent de «défendre leurs électeurs contre les négociateurs des syndicats de la fonction publique fédérale», a-t-il ajouté.