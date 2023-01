Kim Clavel: les revers qui font grandir

Une semaine jour pour jour après la perte de son titre de championne mondiale, Kim Clavel a voulu tout lâcher le lendemain de cette défaite crève-cœur.

• À lire aussi: Voici les plus grands exploits des athlètes québécois de 2022

• À lire aussi: Kim Clavel sur son nuage

• À lire aussi: La Québécoise Kim Clavel devient championne du monde

Elle arborait somme toute, vendredi soir sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers», une attitude positive et sereine face à ce revers, donnant encore au moins 3 ans à sa carrière.

«Je me suis donné le droit de ressentir [de la honte et de la gêne]. On se met tellement de pression pour avoir une fiche immaculée. Le 1 dans ma fiche ce n’est pas si grave que ça [au bout du compte]. On en a des revers dans la vie et pas seulement dans le sport. Mais il faut grandir de ça», a-t-elle dit, lors de son tête-à-tête avec Stéphan Bureau.

«Dans ce combat-là, j’ai perdu ma concentration. J’ai boxé beaucoup avec mon cœur, pour les fans, j’ai fait un spectacle. J’ai oublié ma stratégie», a-t-elle aussi avoué, rappelant qu’elle avait des choses à apprendre de cette défaite.

La boxeuse de 32 ans, qui a été infirmière auxiliaire pendant 7 ans en natalité et aux soins palliatifs, affrontait la Mexicaine Yesica Nery Plata, qui détient maintenant le titre de championne des mi-mouches de la WBA et du WBC.

TOMA ICZKOVITS

Crise en santé

L’émission de vendredi soir a d’ailleurs été teintée par la gestion et de l’organisation défaillante du système de santé québécois. La situation de crise à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, où une centaine d’infirmières a menacé de démissionner en bloc pour faire pression, au début de la semaine, s’est aussi invitée dans les discussions du groupe de panellistes.

«Ça va se reproduire», a prévenu l’infirmière et docteure en soins infirmiers Sophie Pomerleau, présente dans l’assistance, en début de débats.

Sophie Durocher, Biz, Yasmine Abdelfadel et Guy Nantel, qui étaient assistés cette semaine de l’homme d’affaires Vincent Guzzo, y ont soulevé les conditions de travail difficiles, les horaires déshumanisants et l’incongruité de la gestion des fonds et des réformes, ces 30 dernières années, qui n’ont en rien aidé à régler les problèmes qui perdurent.

TOMA ICZKOVITS

M. Guzzo, qui produit le documentaire «Jacques Parizeau et son pays imaginé», a aussi parlé d’argent sur le plateau de l’émission, partageant à Stéphan Bureau que les cinémas Guzzo avaient perdu 26 millions $ à la suite de la pandémie, mais c’était, en contrepartie, libéré de 20 millions $ de dettes.

L’homme d’affaires a précisé qu’en novembre, décembre et janvier, les Québécois étaient retournés au cinéma, selon les dernières statistiques.

TOMA ICZKOVITS

Aussi, l’analyste politique Luc Lavoie a accordé une entrevue à Stéphan Bureau sur son retour en ondes après avoir combattu le cancer. C’est un téléspectateur de «La joute» qui lui aurait mis la puce à l’oreille en voyant le gonflement de ses doigts, aussi appelé du «clubbing».

L’émission «Le monde à l’envers» est présentée en direct chaque vendredi, 20 h, sur les ondes de TVA.