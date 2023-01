La filière batterie attire des PME dans son orbite

Le groupe Bellemare de Trois-Rivières, en Mauricie, va installer un plan de fabrication de béton en vue de la construction des futures usines à Bécancour, dans le Centre-du-Québec, alors que l'avènement de la filière batterie exerce déjà un effet d'attraction sur d'autres entreprises.

Ce sera un investissement de 5 millions $ avec une vingtaine d'emplois.

«On est en train présentement de s'implanter à Bécancour avec une usine de béton de haute technologie avec une haute production. Avec les travaux majeurs qui s'en viennent sur le pont Laviolette et avec les méga projets qui s'en viennent, on voulait avoir notre pied à terre dans le coin de Bécancour», a révélé Thomas Bellemare, responsable du projet au Groupe Bellemare.

L'entreprise familiale Fournelle de Bécancour n'entend pas non plus laisser passer l'occasion. Elle s'apprête à mettre en chantier une usine automatisée de modules d'habitation, murs, planchers, toitures, pour aller plus vite avec la construction de quartiers à Bécancour, afin de loger les centaines sinon les milliers de futurs travailleurs.

«On devrait être en mesure d'accélérer de trois à quatre fois la rapidité d'exécution de nos chantiers pour pallier la demande qui s'en vient avec la filière batterie», a expliqué Jérémie Fournelle de l'entreprise Fournelle CO.

Le député de Nicolet-Bécancour a estimé qu'il est important que les petites ou moyennes entreprises (PME) se placent les pieds dans la filière batterie.

«Ça fait partie de mes préoccupations et de la stratégie d'attirer de l'emploi et de faire profiter le plus possible nos sous-traitants de toutes les retombées», a plaidé Donald Martel.

L'usine de béton du Groupe Bellemare pourra être installée rapidement et mise en route dès l'été prochain. Elle sera semi portative et aura une grande capacité de production.

L'entreprise ne veut rien révéler de sa recette, mais son béton sera écologique. On sait à tout le moins qu'il contiendra des matières recyclées.