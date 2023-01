Pour une rare fois, les trois analystes politiques de «La Joute» ont fait front communs, vendredi, pour tenter d’attaquer la nouvelle étude sur la consommation d’alcool.

«C’est un peu ridicule et je crois que l’étude perd un peu de crédibilité quand l’étude mentionne qu’il n’y a pas aucune quantité sécuritaire», explique Marc-André Leclerc.

Pour l’ancien député du Parti Québécois, Stéphane Bédard, cette étude oublie de considérer plusieurs facteurs importants.

«Souvent, on essaie de trop simplifier des choses compliquées et en santé c’est le cas. Est-ce que le vin ou l’alcool a plus d’impact que d’avoir de saines habitudes de vie ou de manger du gras? Il y a une multitude de phénomènes qui fait que quelqu’un est plus à risque. Il y a également un élément que tout le monde connait pour le cancer, c’est l’élément génétique», souligne-t-il.

Pour Mathieu Bock-Côté, il a commencé son argument en chantant la célèbre chanson de Marcelle Bordas.

«Prendre un p’tit coup c’est agréable!»

Avant de préciser qu’il est important de profiter de la vie.

«J’en ai marre de ces nouveaux curés qui nous disent quoi faire et de quelle manière. Ne buvez pas d’alcool, ne mangez pas de charcuterie ni de fromage. Pendant la pandémie on nous recommandait de faire l’amour en portant un masque. On nous mentionne même que l’on pourrait vivre jusqu’à 150 ans, mais à condition de vivre sous une cloche de verre. On va donc mourir sans avoir vécu, mourir sans avoir connu d’excès, ce sont des casse-couilles», dit-il.