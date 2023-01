La pandémie n’est pas totalement derrière nous, avertit l’ASPC

La pandémie de COVID-19 n’est pas totalement derrière nous, d’autant plus que le variant «Kraken» continue de prendre du galon au pays, a indiqué l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) vendredi.

Lors d’un point de presse en avant-midi, le sous-administrateur en chef de l’ASPC, le Dr Howard Njoo, a précisé que même si «la phase aiguë de la pandémie» était traversée, il demeure qu’«il y a encore des taux d’hospitalisation et d’infection qui sont élevés» en ce moment au Canada.

Le système hospitalier est toujours engorgé dans de nombreuses provinces, même si au Québec les chiffres de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) montrent une de baisse majeure dans les trois infections respiratoires ayant caractérisé les derniers mois: la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS).

Si les infections à la COVID-19 fluctuent au Canada, les taux d’infection à la grippe et au VRS sont revenus à leur norme saisonnière.

La Dre Theresa Tam et le Dr Njoo ont continué de suggérer aux Canadiens de recevoir leur deuxième vaccin de rappel contre la COVID-19 si la dernière dose reçue remonte à plus de six mois.

Ceux-ci se faisaient l’écho des membres du Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI), qui ont publié de nouvelles recommandations vendredi.

Malgré le redoux, le variant «Kraken», de son nom scientifique XBB.1.5, continue sa progression au pays et pourrait causer la surprise au courant des prochains mois.