C'est ce dimanche qu'a lieu le Nouvel An lunaire; à Montréal, et plus particulièrement encore dans le Quartier chinois, ce n’est pas une fête qui passe sous le radar.

Pour l'organisatrice des fêtes du Nouvel An lunaire, les traditions doivent être à l’honneur, comme avec le plat «pun coi».

«C'est vraiment un peu de tout. Ça s'appelle le "pun coi" en cantonais, "pen cai" en mandarin, et il y a beaucoup d'ingrédients à l'intérieur, pour vraiment satisfaire le goût de tout le monde. Des ingrédients qui sont quand même délicats, je vais dire, dans la cuisine asiatique: on a des abalones, on a des crevettes, on a des boulettes de crevettes aussi, on a du poulet de côté-là», énumère Eva Hu, directrice du Marché de nuit asiatique.

Pour le dessert, direction la Pâtisserie Coco, où l’on peut manger le traditionnel gâteau du Nouvel An, qui est par ailleurs très populaire auprès de la clientèle.

«Oui, c'est le top vendeur ici, et puis c'est le dessert le plus populaire durant le Nouvel An lunaire aussi. On l'appelle le gâteau du Nouvel An, mais il n’y a pas vraiment de gâteau, c'est fait à base de farine de riz glutineux avec des haricots rouges. Ça a un goût très léger et c'est une texture moelleuse et très, très collante aux dents», détaille May Juan, copropriétaire de la Pâtisserie Coco.

Organiser les festivités du Nouvel An lunaire présente plusieurs difficultés.

«[L’une d’elles], c'est de rassembler vraiment toutes les parties de la communauté. On a 20 associations qui participent à ces festivités-là. Et aussi, de réaliser une telle festivité pendant l'hiver, c'est le gros "challenge"», explique Mme Hu.

La fête du Nouvel An est par ailleurs particulièrement bienvenue cette année au Quartier chinois de Montréal, alors que les dernières années ont été éprouvantes financièrement et mentalement pour les résidents.

«Je dirais que depuis la pandémie, avec les confinements et les actes haineux et racistes anti-asiatiques, ça a été très difficile. Par contre, depuis cet été, on voit plus d'achalandage dans les commerces, et ça va mieux», explique Winston Chan, ex-président du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

«Présentement, un des défis, c'est qu'il n'y a pas encore un retour complet des travailleurs dans le centre-ville et aussi il manque encore de touristes, ajoute-t-il. Alors ça, ça fait très mal encore aux commerçants du Quartier chinois. Par contre, on a beaucoup de Montréalais, beaucoup de Québécois qui viennent visiter les fins de semaine et c'est beaucoup plus achalandé qu'avant.»