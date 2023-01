Le syndicat des chauffeurs du RTC évoque des avancées dans les négociations

Contrairement à leurs homologues lévisiens qui pourraient déclencher une grève de six jours à partir de lundi, les chauffeurs du Réseau de transport de la Capitale (RTC) se réjouissent des récentes avancées dans les négociations avec l’employeur.

« On a plus avancé dans les deux derniers jours que depuis le début de la négociation, donc on peut dire que ça va bien et que l’année débute sur une note positive », a affirmé Hélène Fortin, présidente du Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain (CSN), qui représente les chauffeurs du RTC, vendredi matin par voie de communiqué de presse.

Jusqu’à maintenant, il y a eu 16 rencontres de négociation entre le syndicat et la partie patronale. Un calendrier soutenu de rencontres a été établi jusqu’en juin 2023, a ajouté la CSN.

Chandails rouges

Les 935 chauffeurs du RTC sont sans convention collective depuis le 30 juin 2022. En octobre dernier, ils ont très largement (99,4%) voté en faveur du déclenchement de moyens de pression, incluant la grève, au moment jugé opportun.

Depuis décembre 2022, les chauffeurs du RTC portent des chandails rouges par-dessus leur uniforme de travail avec l’inscription « on se tient debout » et « 99,4 % ».

Au moment d’écrire ces lignes, vendredi en milieu de matinée, le RTC n’avait pas encore réagi à cette sortie syndicale.