Météo du jour: combien de neige a reçu votre région?

Le tapis blanc a pris de l’épaisseur dans certaines régions du sud et du centre de la province où un système dépressionnaire a amené des accumulations de 5 à 15 centimètres par endroits dans la nuit de jeudi à vendredi.

Si l’Outaouais et Montréal ont reçu moins de 10 centimètres de neige, un avertissement émis par Environnement Canada évoque un total de 15 centimètres de précipitations pour le secteur de Vaudreuil-Soulanges- Huntington, en Montérégie.

«Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines», a prévenu l’agence fédérale , précisant que des vents forts avec des rafales de 50 km/h balayeront le Grand Montréal et la région de Québec.

À Montréal, on prévoit de la poudrerie vendredi matin et des accumulations de 2 à 4 centimètres de neige, le tout sous des températures stables - 2°C, mais le refroidissement éolien sera bien présent.

L’Estrie, la Beauce, la Mauricie et la région de Québec sont concernées par la tempête de neige, mais avec beaucoup moins de précipitations, alors que dans les secteurs un peu plus au nord le temps sera généralement nuageux.

Le même scénario est attendu dans l’est du Québec avec un ciel plus gris et un mercure annonçant entre - 6°C et - 4°C au thermomètre, alors que certains secteurs seront balayés par des vents forts.