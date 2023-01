Sauvée par sa Apple Watch: «Je pensais que j’allais mourir»

Une femme de 39 ans estime que sa montre Apple Watch lui a sauvé la vie, et celle de sa fille, lorsqu’elle l’a averti que son rythme cardiaque était trop élevé.

Après avoir été alertée à trois reprises par l’appareil, Jessy Kelly, en fin de grossesse, a pris la décision de se rendre à l’hôpital pour en avoir le cœur net sur ce qui clochait.

«Je n’étais pas en train de faire d’activité physique et ça m’indiquait que j’étais à 120 battements par minute, dit-elle, en entrevue avec CNN. Quand ça a sonné une troisième fois, je me suis dit "OK, quelque chose ne tourne pas rond."»

À son arrivée sur les lieux, elle était en train d’accoucher et perdait beaucoup de sang en raison d’une rupture de son placenta.

«Je pensais que j’allais mourir, raconte-t-elle. Il y avait tellement de docteurs autour de moi.»

Trois heures plus tard, elle mettait au monde sa fille, Shelby Marie.

Mme Kelly s’estime chanceuse d’avoir été alertée par sa montre.

«Portez attention à ses alertes et écoutez votre corps», partage-t-elle.

De son côté, le cardiologue à l’hôpital Providence Saint-Joseph, en Californie, Brian Kolski, affirme que la montre connectée d’Apple a effectivement été en mesure d’alerter Jessy Kelly d’un problème.

«On dirait que l’alerte a bien marchée, dit-il. Le rythme cardiaque élevé est l’un des premiers signaux quand les gens font de la basse pression ou saignent.»

Sur son site internet, Apple indique que bien que son système d’alerte est présent sur tous les modèles de la montre, il n’est pas parfait et ne remplace pas l’avis d’un médecin.

«Si vous ne vous sentez pas bien, contactez votre médecin, même si vous ne recevez pas de notification», peut-on lire.