Ces 10 produits pourraient vous faciliter la vie en voyage

Entre la gestion du passeport, les retards ou les annulations de vol et la perte des bagages, un tas de pépins peuvent survenir lorsque vous voyagez. Découvrez des produits qui pourraient vous faciliter la vie.

L’AirTag d’Apple

Récemment, plusieurs voyageurs ont réussi à retrouver leurs bagages grâce à cet accessoire d’Apple qui permet de suivre en direct la position de l’objet. Vous le glissez dans votre valise et vous suivez sa localisation via votre téléphone intelligent.

Un masque de sommeil

La lumière vous dérange et vous avez peu dormi avant de prendre votre vol? Un bandeau ou un masque de sommeil peut vous aider à profiter pleinement de ce moment de repos.

Un support pour téléphone cellulaire

Plusieurs types de support de téléphones existent sur le marché. Certains peuvent même s’apposer au dos d’un siège d’avion.

Un oreiller de voyage qui maintient le cou droit

Si vous vous êtes déjà endormi dans une voiture ou un avion, vous vous êtes probablement réveillé avec un mal de cou. Heureusement, des coussins qui conservent une position ergonomique existent.

Un émetteur Bluetooth

Cet accessoire se branche sur le système de divertissement de vol, vous permettant de synchroniser le son directement dans vos écouteurs sans fil.

Un adaptateur de prise électrique universel

Tous les pays ne fonctionnent pas selon le même ampérage. C’est pourquoi il est important d’emporter avec vous un adaptateur universel si vous désirez charger vos appareils via une prise ailleurs sur la planète.

Un porte-gobelet et pochette annexée à la poignée de votre valise

Lorsque vous voyagez, vous voulez avoir à portée de main votre passeport, votre téléphone cellulaire et peut-être même un café. Il existe une solution pour libérer vos mains tout en gardant accessibles ces essentiels : une pochette annexée à la poignée de votre bagage.

Un pèse-bagages numérique portable

Certaines compagnies aériennes chargent des frais supplémentaires si votre bagage excède un certain poids. Vous pouvez vous assurer de respecter le poids requis à l’aide d’un pèse-bagage portatif.

Des vêtements à poches

En voyage, vous n’avez jamais trop de poches. Optez pour des vêtements qui vous offrent plus d’options, cela évitera de transporter un sac supplémentaire et rendra le vol plus difficile.

Une batterie portative

Une batterie portative est essentielle pour charger vos appareils lorsque vous êtes en déplacement.